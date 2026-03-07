Por Narciso Isa Conde

El programa hambre cero es propaganda oficialista y exaltación del asistencialismo clientelista.

Igual las falacias que se dicen sobre la “prosperidad” y el “desarrollo” de la sociedad dominicana.

Mientras más asistencialismo, más empobrecimiento y menos desarrollo y menos prosperidad colectiva…Migajas temporales

Aquí hay mucha gente que no se come las tres calientes.

Mucha hambre de alimentos saludables y agua potable.

Hambre de viviendas habitables, de educación, salud y agua potable.

Abunda la escasez de trabajo digno y bien remunerado.

Tenemos hambre de ambiente sano y justicia ambiental… y en muchas partes la tierra también tiene hambre.

Hambre de soberanía.

Hambre de democracia real.

Tenemos hambre de seguridad ciudadana, de justicia frente al crimen, la corrupción y la impunidad.

Angustia del hambre de justicia que provoca la violencia patriarcal.

Es altísima la desnutrición de menores, de personas anémicas y seres humanos mal alimentados,

Es grande el hambre por salir de la pobreza y la indigencia.

El hambre se ve en las calles, en los semáforos, en las playas, a la orilla de ríos y cañadas en bateyes y barriadas; se contabiliza en enfermedades infecciosas, niños/as famélicos y barrigones.

Se expresa en harturas tóxicas y enfermedades de alta mortalidad.

Impera el hambre por la igualdad en una sociedad brutalmente desigual, donde el hambre mayor es la suma de necesidades vitales, física y espirituales insatisfechas.

Es enorme el hambre por conocer la verdad y vivir con justicia social.

Entonces, vamos a las cifras no maquilladas, a las investigaciones confiables y no rebatidas; más bien irresponsablemente soslayada por un poder experto en mentir y ocultar lo que no le conviene.

El 80 por ciento de los salarios de la clase trabajadora de República Dominicana está por debajo del valor de la canasta familiar.

Casi el 50 por ciento de las personas viven por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a los ingresos laborales de los hogares.

La masa salarial real en relación con el PIB ha disminuido progresivamente desde 2007, lo que indica que los trabajadores reciben la menor parte de la riqueza producida, aunque la productividad laboral ha aumentado en un 83 %-

Los salarios reales se mantienen por debajo de los niveles del año 2000, existiendo una desconexión entre el crecimiento económico y los ingresos laborales.

La pobreza general medida por los salarios afectó al 49.7% de los hombres y el 56.8 % a las mujeres trabajadoras y sus dependientes.

La pobreza extrema, igual de alarmante, alcanza un 23.3% en hombres y un 28% en mujeres.

El ingresó laboral del sector turismo, una de las principales fuentes de ingresos de los multimillonarios, está por debajo de los niveles del año 2000.

En el año 2023, el salario fue inferior en 35.8, al nivel registrado en el 2000; y en el sector industrial se ha incrementado en solo 15.2 contrastando con la productividad laboral.

Son cifras del estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Juan Bosch, incapaces de mentir como lo hace a diario la vocería oficial y le hace eco la dictadura mediática del gran capital

Visited 1 times, 1 visit(s) today