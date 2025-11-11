Hallan culpable oficial corrección de la cárcel MDC-Brooklyn por balear dominicano

NUEVA YORK.- León Wilson, un exoficial de corrección de la temible cárcel federal «Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn» (MDC), fue hallado culpable por balear al dominicano Erick Encarnación, de 27, cuando se encontraba en el interior de un vehículo en marcha.

El abogado del quisqueyano, el connacional Andrés Aranda, criminalista por más de 40 años en ejercicio en este estado, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, entre otros, declaró que Wilson, de 51 años, disparó varias veces contra el carro BMW donde iba Encarnación, sin justificación alguna, solo por simple sospecha.

El agresor, después de cometer el acto criminal, regresó a la cárcel sin informar a sus superiores de nada de lo ocurrido. Guardó silencio por mucho tiempo, dice el doctor Aranda.

Una de las balas todavía la tiene incrustada el dominicano en su espalda; no se le ha podido extraer porque quedaría inválido si lo tratan, sostiene el profesional del derecho.

La agresión a tiros fue en plena vía en Brooklyn; disparó sin compasión y Encarnación herido fue llevado al hospital, donde permaneció durante un mes interno, los primeros días inconsciente, sostiene Aranda.

La acusación en contra de Wilson fue que él bajo la pretensión de ser un oficial de la ley, le violó los derechos civiles al dominicano.

El ex agente testificó «que pensó que estaba interrumpiendo un intento de fuga» y lo siguió en un vehículo federal, pero los fiscales refutaron, señalando que su autoridad terminaba en el perímetro de la cárcel.

Ya lo encontraron culpable de todos los cargos. El juicio duró siete días, pero el Jurado duró menos de tres horas para encontrarlo culpable.

Al ser declarado culpable enfrenta una sentencia mínima de 10 años. El incidente ocurrió en horas de la madrugada del 4 de septiembre de 2023, próximo a la cárcel MDC.

