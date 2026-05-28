Hackean cuenta de WhatsApp periodista NY al llegar a RD

NUEVA YORK.- El reconocido periodista en esta ciudad, William Jiménez, de la oficina de comunicaciones del Departamento de Transporte (DOT) de la alcaldía en esta ciudad, denunció que personas inescrulosas le jackearon sus cuentas de WhatsApp, Instagram, E-mail, Facebook y Telefónica al llegar el pasado sábado a la República Dominicana.

Jiménez informa a sus amigos, familiares, relacionados y contactos rechazar cualquier petición o intento de chantaje por parte de los delincuentes y reportar a las autoridades cualquier intento de petición sobre cualquier cosa.

Pueden llamar a la Direcciòn de Área Policía Cibernética (DICAT) -Policía Nacional- al (809) 682-2151, marcando la extensión 777, o escribiendo a su correo oficial info@dicat.gob.do

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