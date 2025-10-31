Hacienda y Economía gradúa 151 servidores públicos en especialidades técnicas y finanzas gubernamental

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) celebró la Tercera Graduación Ordinaria de su Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (Capgefi), en la que 151 servidores públicos fueron investidos tras concluir los procesos de formación en especializaciones técnicas y diplomados para seguir elevando la calidad y eficiencia de la administración pública.

El acto de investidura estuvo encabezado por el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el contralor general de la República, Félix Santana, y la directora del Capgefi, Mónica Peña.

Los títulos otorgados corresponden a las especializaciones técnicas en Tesorería y Control Interno, además de los diplomados en Hacienda e Inversión Pública, Compras y Contrataciones Públicas Orientado a Resultados y Contabilidad Gubernamental.

“Un personal que se mantiene actualizado en diversas áreas es un recurso valioso y de gran potencial, cuyas capacidades sirven para transformar procesos, innovar y eficientizar la administración pública”, expresó el viceministro De Los Santos, al pronunciar las palabras centrales.

Asimismo, el contralor Santana, quien tuvo a su cargo las palabras de motivación, indicó que “no tiene sentido la vida si no se vive para servir”, señalando que este logro no se limita al conocimiento adquirido, sino a la oportunidad de multiplicar lo aprendido.

Además de Hacienda, los graduados pertenecen a la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, a la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones Públicas, al Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional del Cáncer, entre otras.

En la ceremonia, el estudiante de honor Marino Nuñez habló en nombre de los graduandos, agradeciendo el apoyo y oportunidad de crecimiento profesional y personal.

“Cada conocimiento adquirido es una herramienta poderosa que nos permite transformar nuestro entorno laboral y aportar al desarrollo del país. Aprovechemos cada oportunidad para crecer y demostrar que una administración pública más transparente y eficiente es totalmente posible”, exhortó a sus compañeros.

Las capacitaciones impartidas por el Capgefi le dan un sello distintivo al Ministerio de Hacienda y Economía, que además de establecer políticas que procuren la sostenibilidad fiscal, dedica un tiempo importante en formar y especializar a los servidores públicos con miras a reforzar las competencias que demandan sus responsabilidades, en favor de la nación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

