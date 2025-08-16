Guillermo Moreno: “Las luchas de hoy son continuidad de las luchas restauradoras”

Santo Domingo, 16 de agosto de 2025. — Con motivo del 162 aniversario del Grito de Capotillo y del inicio de la Guerra de la Restauración, el presidente de Alianza País, Dr. Guillermo Moreno, envió un mensaje al pueblo dominicano resaltando el valor histórico de esta gesta y su vigencia en los desafíos actuales que enfrenta la nación.

Moreno recordó que el 16 de agosto de 1863, “con el histórico Grito de Capotillo, se incendió la llama de la Guerra de la Restauración”, liderada por figuras como Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y muchos otros valientes que, junto a todo el pueblo, reclamaron su libertad y su derecho a la autodeterminación.

“El pueblo dominicano, desde distintos territorios, mostró su rebeldía desde el mismo momento de la anexión, y muchos patriotas pagaron con su vida”, expresó el presidente de Alianza País.

Recordó que fue a partir de aquel 16 de agosto, con la formación del Gobierno Restaurador, que la lucha se generalizó por todo el territorio hasta lograr, en 1865, que España reconociera su derrota y se recuperaran la soberanía, identidad e independencia nacional.

Moreno subrayó que las luchas actuales por una República Dominicana justa, democrática, próspera y soberana son la continuación de aquellas batallas emprendidas por los héroes y heroínas de la Restauración.

“¡Vivan por siempre los héroes y las heroínas de nuestra guerra restauradora! ¡Viva por siempre la República por Duarte fundada y por Luperón restaurada!”, concluyó el Dr. Guillermo Moreno.