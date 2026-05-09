Guillermo Francella agradece el galardón de Honor de Premios PLATINO Xcaret 2026

Riviera Maya (México), 8 de mayo de 2026.- El actor argentino Guillermo Francella manifestó su profundo agradecimiento tras ser distinguido con el Premio PLATINO de Honor 2026, reconocimiento que recibirá durante la gala de los Premios PLATINO Xcaret, celebrada mañana, sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (Riviera Maya, México). El intérprete calificó el galardón como “un reconocimiento al camino andado” y destacó el respeto y la relevancia que ha alcanzado esta premiación para el audiovisual iberoamericano.

Durante su intervención, Francella recordó cómo descubrió su pasión por la actuación tras finalizar la escuela, cuando participó en la obra “Charlatanes”. Según explicó, aquella experiencia le hizo entender que el escenario era “su lugar en el mundo”. Asimismo, resaltó que a lo largo de su carrera ha apostado por asumir riesgos y transformarse constantemente en cada personaje, transitando con naturalidad entre la comedia, el drama y el thriller.

El actor también reflexionó sobre la evolución de la industria audiovisual en Iberoamérica y afirmó que muchos de sus personajes han logrado conectar con “lo popular”, con el espectador cotidiano, independientemente del género o formato. Esta cercanía con el público ha sido una de las características más destacadas de su trayectoria.

El Premio PLATINO de Honor reconoce precisamente esa versatilidad y vigencia de Francella dentro de la industria audiovisual iberoamericana. Su carrera incluye importantes producciones cinematográficas y televisivas como El secreto de sus ojos ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, El Clan, Mi obra maestra, El encargado y la reciente Homo Argentum.

Durante el homenaje, el presidente de EGEDA y de los Premios PLATINO, Enrique Cerezo, resaltó la capacidad de Francella para generar empatía con el espectador y reinventarse constantemente en distintos formatos y géneros, destacando además “su vigencia arrolladora” y la huella que ha dejado en el imaginario colectivo iberoamericano.

La jornada concluyó con la entrega de los Premios PLATINO del Público, galardones que reconocen las producciones y actuaciones favoritas de la audiencia iberoamericana. La película Los domingos obtuvo el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, mientras que Chespirito: sin querer queriendo fue reconocida como Mejor Miniserie o Teleserie.

En las categorías actorales, el público premió a Patricia López Arnaiz como Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en “Los domingos”, y a Wagner Moura como Mejor Interpretación Masculina por “O agente secreto”. En televisión, los reconocimientos fueron para Candela Peña por “Furia” y Álvaro Morte por “Anatomía de un instante”.

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