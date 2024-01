Guerras, políticos e inflación

Por Luis Céspedes Peña

El mundo vive momentos críticos a causa de las guerras, como son los casos de Israel y Hamás, así como Rusia con Ucrania, lugares donde ya hay millares de muertos.

Mientras eso ocurre en esas zonas, en Estados Unidos hay otra guerra, pero diferente, entre el Presidente Joe Biden, y el ex gobernante Donald Trump, ambos en lucha por la Presidencia este mismo año.

Y en Taiwán ganó el Partido Progresista Democrático (PPD), con el candidato presidencial William Lai, que seguirá la misma lucha de defenderse de los ataques de China, que quiere que ese país sea una de sus provincias, lo que parece casi imposible por vía diplomática.

Si China invade a Taiwán, sí se podría decir que podría comenzar la Tercera guerra mundial, porque habría un enfrentamiento directo con las potencias de países occidentales, con Estados Unidos dirigiendo.

La invasión rusa a Ucrania va a disminuir el crecimiento de Rusia en América Latina y lo mismo podría ocurrir si China invade a Taiwán. ¡Los latinoamericanos odian la invasión de un país a otro, porque muchos de ellos fueron víctimas de ese sistema!

En República Dominicana, el Presidente Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández Reyna, luchan, el primero, por continuar en el Poder, mientras los dos restantes buscan destronarlo en las elecciones presidenciales de este mismo año.

En el caso de Taiwán, amenazado por ser invadido por China, que alega esa nación es una de sus provincias, puede ser parte de otro gran conflicto bélico, debido a que Estados Unidos respalda, al 100%, la independencia de ese país.

En el caso de la lucha por el poder entre Biden y Trump, no hay ninguna duda de que el ex jefe de Estado podría retornar a la Presidencia de la República de ese gran país. A nadie le gusta la guerra, porque es símbolo de destrucción, pero si Rusia le gana a Ucrania, el Presidente Vladimir Putin puede decir que derrotó, no sólo al país invadido por los gobernantes rusos, sino a Estados Unidos y Europa.

Y también se asegurará de que nadie toque los intereses de Rusia en ninguna parte del Mundo. ¡Pero eso no será tan fácil lograrlo el Presidente Putin!

El gobernante ruso está usando todos los instrumentos militares para tratar de aplastar al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consciente de que si la guerra no termina antes de las elecciones de Estados Unidos, que son en Noviembre, y gana Trump, el poder a enfrentar será mucho más agresivo que la presión que sufre Rusia hoy de los aliados occidentales, unidos a través de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), una poderosa entidad militar.

Y, en lo nacional, el Presidente Luis Abinader, con todo un conjunto de millonarios ministros o directores generales, siente que la oposición, favorecida con los más altos niveles de precios de consumos masivos, en perjuicio de la mayoría de ciudadanos, se acerca a la Presidencia de la República.

La popularidad de Abel Martínez, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sigue en crecimiento, luego de haberse levantado de una peligrosa “caída política”. Y lo mismo ocurre con el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que continúa sumando sectores a favor de su triunfo.

En Santiago, donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se había convertido en una fuerza determinante de poder, se sigue desplomando.

Y lo mismo ocurre en el Distrito Nacional. Ulises Rodríguez, en el caso de Santiago, lucha por alcanzar al candidato a la Alianza RD, Víctor Fadul, que recibe el apoyo de un amplio sector del empresariado, como consecuencia de la división política que se registró en esa área, que antes era controlada por el PRM.

La escogencia del doctor Daniel Rivera, uno de los principales dueños de la Unión Médica del Norte, no cayó bien en la base del PRM de Santiago, que se llegó a creer que el candidato lo sería el periodista Federico Reynoso. Rivera deberá enfrentar al popular Marino Collante, el definido candidato a senador del PLD, proveniente del litoral reformista.

Tenemos la información de que el popular Demóstenes Martínez, periodista, cuando se discuta sobre la alianza nacional del PLD, FP y PRD, podría ser candidato a diputado. ¡Ya lo fue por la Circunscripción 2 y lo hizo bien!

En el Distrito Nacional, el PRM también enfrenta una gran debilidad. Escogió a Guillermo Moreno, dejando fuera a Faride Raful, como candidato a senador, para enfrentarlo al popular aspirante de Alianza RD, Omar Fernández, el obediente hijo del ex Presidente Leonel Fernández Reyna.

Las encuestas internas del Presidente Abinader, que no son las falsas que se publican dándole al gobernante hasta un 60% de posibilidad de triunfo, le aconsejan al mandatario moverse más en el país. ¡Es que los “ricachones” ministros y la mayoría de directores generales no suman votos, aunque sí, es probable, les estén suministrando millones de pesos, porque a decir verdad, les sobra dinero.

Hay que decir que de los resultados de las elecciones municipales, dependerá mucho el éxito de las nacionales. La oposición sabe que si el PRM gana las municipales, se le hará casi imposible ganarle los comicios nacionales a los oficialistas, que además saben invertir en política.

Pero a la inversa, si la oposición derrota en las municipales al PRM, los oficialistas tienen casi segura su derrota presidencial.

Con la carestía de precios, que rompe en más de cinco ese nivel, como es el caso de que un block, que en el gobierno del PLD costaba cuatro pesos y hoy vale 40. ¡Es un solo ejemplo dentro del proceso inflacionario!

Súmele los precios del arroz, el azúcar, la carne, el arenque, bacalao, los víveres y otros alimentos, que cuando las damas van a los supermercados o las pulperías, comienzan a maldecir al gobierno del Presidente Abinader.

En el caso del azúcar, pasamos de ser un país exportador de gran escala, a un importador total, porque el gobierno del PRM desmanteló al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para favorecer a sectores poderosos con sus tierras, que se las vende como si se tratara de vacas muertas por enfermedad.

Los artículos que en el gobierno del PLD se compraban con mil pesos, ahora hay que disponer de cinco y seis mil, en la menoría de los casos, porque en la mayoría supera esos costos, como es el caso del block, que se elabora con cemento y arena.

En la actual situación que está el país, al PRM se le hará muy difícil ganar las elecciones, aunque debemos admitir que sus líderes entienden que lo primero es ganar, por lo que usan el poder sin importarles las críticas.

