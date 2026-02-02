Grupo Rica dedica XV Torneo de Béisbol RBI a Nelson Cruz

SANTO DOMINGO-. El béisbol de la RBI Fundación Rica de Villa Altagracia mantendrá su alto estándar con la dedicatoria de la XV versión al astro en retiro y actual gerente general del equipo de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el caballeroso Nelson Cruz.

Así quedó establecido al aceptor Cruz, de muy buen grado, la carta contentiva del homenaje entregada en sus manos por el director de Negocios Internacionales del Grupo Rica, Braulio Brache Álvarez; y el director ejecutivo de Fundación Rica, Wenceslao Soto, durante un encuentro con la prensa la pasada semana en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La apertura del evento está pautada para el sábado 21 de marzo en el legendario estadio capitalino del Ensanche la Fe.

“Nos complace informarle que usted ha sido la persona seleccionada para dedicarle el XV torneo por sus méritos, trayectoria profesional y deportiva, lo que le ha convertido en un ejemplo a nivel nacional e internacional, apegado a los principios y valores que les adornan”, pondera de Cruz la carta leída por Soto.

“Es un gran honor, un gran placer poder rendir homenaje a una figura como la de Nelson Cruz con este 15vo Torneo RBI”, agregó Braulio Brache, asesor de Deportes de Fundación Rica, quien agregó que el ex pelotero tuvo una carrera prácticamente de Salón de la Fama, que es una persona de gran comportamiento, por cuanto, se siente muy contento y orgulloso de que Cruz aceptó la dedicatoria.

Reacción de Nelson Cruz

“Para mí es un verdadero honor, porque hablar de Rica en nuestro país es sinónimo de dominicanidad. La marca Rica nos representa no solo en el país sino también fuera”, manifestó el retirado toletero.

“Me llena de mucha satisfacción que una empresa como el Grupo Rica me haya seleccionado para dedicarme este bonito evento”, agregó Cruz, quien acotó que ha estado en un sinnúmero de eventos del RBI en el país y sabe los buenos frutos que deja este programa, por cuanto, “incentivamos a los niños y jóvenes a practicar deportes, que es de lo que se trata”.

“Muchísimas gracias. Lo tomo con mucho honor y humildad y que Dios les bendiga a todos”, finalizó. Antes pidió a Braulio Brache y Wenceslao Soto trasladar su agradecimiento al licenciado Julio Virgilio Brache Álvarez, presidente de Fundación Rica.

La versión del año pasado fue dedicada al inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero; y previamente se había brindado tal honor al primer dominicano en lograr tal galardón, don Juan Marichal, por lo que con Cruz se mantiene la trayectoria de dedicar el certamen a grandes luminarias del deporte.

A Cruz y ejecutivos les acompañaron el lanzador Grandes Ligas Camilo Doval (New York Yankees); el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez; el editor deportivo de vespertino El Nacional, periodista Leo Corporán; y el ejecutivo de las Estrellas Orientales de la pelota invernal, Pavel Aguiló.

En el acto también intervino Juan Núñez, quien ponderó el hecho de que una empresa ícono de la República Dominicana, rinda homenaje a un ícono del béisbol nacional e internacional como Cruz, exitoso dentro como fuera del terreno.

Soto hizo un breve historial del Torneo RBI de Villa Altagracia, en coordinación con la oficina de Major League Baseball (MLB), y recordó que en cada versión intervienen 220 jugadores repartidos en 12 equipos en edades de 12-13, 14-15 y 16-18 años. Cada torneo tiene una duración mayor a los cuatro meses, como parte de los aportes que en varios ámbitos ofrece el Grupo Rica a todo el municipio con sus comunidades.

