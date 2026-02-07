Grupo Popular mantiene liderazgo como la empresa más admirada del país

Las filiales del grupo continúan destacándose en sus respectivos segmentos

Santo Domingo, D.N. – El Grupo Popular consolidó su posición como la empresa más admirada de la República Dominicana, al obtener este reconocimiento por décima tercera ocasión en la clasificación anual “Empresas más Admiradas”, elaborada por la revista Mercado.

De acuerdo con los resultados del estudio, la entidad conserva el primer lugar del ranking general, reafirmando su fortaleza institucional y su posicionamiento sostenido dentro del ecosistema empresarial dominicano.

En esta edición, el índice de favorabilidad alcanzado por el Grupo Popular fue de 57.4 puntos, una posición que consolida con amplia diferencia, dominando además siete de los ocho grandes criterios de evaluación establecidos por la revista.

Estos criterios incluyen el liderazgo en innovación, fortaleza económica, capacidad gerencial, responsabilidad social empresarial, capacitación, tecnología y servicio al cliente, áreas en las que el Grupo Popular se destacó por encima del resto del ecosistema empresarial nacional.

La investigación de Mercado abarcó más de 51 áreas de actividades económicas y 14 sectores empresariales, a partir de más de 500 entrevistas realizadas a participantes residentes en diversas zonas del país.

Filiales con posiciones destacadas

El Banco Popular Dominicano se ubicó nuevamente como líder del sector bancario, consolidándose como la entidad financiera más admirada del país, con un índice de favorabilidad de 49 puntos. De igual forma, AFP Popular encabezó el segmento de las administradoras de fondos de pensiones, registrando una puntuación de 40.

En el ámbito de los servicios de pago y las soluciones digitales, AZUL, marca comercial de Servicios Digitales Popular, se posicionó como líder de su categoría, con un nivel de preferencia de 29.2 puntos. En tanto, tPago, marca perteneciente a GCS International, alcanzó el segundo lugar del segmento tecnofinanciero evaluado.

Por su parte, Qik, el primer neobanco digital de la República Dominicana, ingresó por primera vez a la clasificación y se situó en la cuarta posición del ranking. Asimismo, Inversiones Popular, puesto de bolsa, logró una destacada participación en su categoría.

Metodología del estudio

El estudio “Empresas más Admiradas en República Dominicana 2025” fue realizado por la firma Read Investigación & Consultoría, por encargo de Mercado Media Network. La recolección de datos se efectuó a través de entrevistas telefónicas basadas en un cuestionario estructurado con preguntas abiertas.

Los entrevistados fueron personas mayores de 21 años de distintas edades. En términos de género, la muestra estuvo equilibrada en un 50% mujeres y 50% hombres.

