Grupo Popular honra a Eduardo J. Grullón Viñas como Consejero Emérito de AFP Popular

Santo Domingo, D.N. – El Grupo Popular y la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) rindieron un homenaje póstumo al señor Eduardo J. Grullón Viñas, en el cual se le otorgó el título de consejero Emérito de AFP Popular, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar al frente de esta filial y su valiosa contribución al fortalecimiento del sistema de pensiones de la República Dominicana.

El acto, que tuvo lugar en la sede de AFP Popular, en un ambiente de solemnidad y respeto, reunió a familiares cercanos del homenajeado, miembros del Consejo de Administración, ejecutivos de Grupo Popular, Banco Popular Dominicano y filiales, así como colaboradores directos que compartieron momentos significativos junto al señor Grullón Viñas a lo largo de los años.

El señor Eduardo J. Grullón Viñas lideró AFP Popular por más de 24 años, dejando una impronta basada en el conocimiento del negocio y la construcción de un legado robusto.

Su rol fue clave en la difusión y consolidación de la reforma previsional en el país, impulsada por la Ley 87-01 que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Desde su posición al frente de AFP Popular, el señor Grullón Viñas promovió la integración de cientos de miles de trabajadores al sistema de capitalización individual, orientado por principios como la transparencia, la excelencia y el servicio al afiliado.

Liderazgo permanente

Durante el acto, el señor René Grullón Finet, presidente del Consejo de Administración de AFP Popular y presidente ejecutivo de Grupo Popular, destacó en sus palabras la figura del señor Eduardo J. Grullón Viñas como un líder inspirador, cuya integridad, cercanía y ejemplo personal marcaron el rumbo de la organización. Subrayó además el impacto humano de su gestión, más allá de los logros empresariales.

“Su espíritu sigue vivo en cada rincón de esta organización. Cada proyecto que emprendemos, cada éxito que celebramos lleva su sello. Su legado es una guía constante que nos inspira a seguir adelante con la misma pasión y dedicación que él nos enseñó”, expresó el presidente del Consejo de Administración de AFP Popular y presidente ejecutivo de Grupo Popular, señor René Grullón.

Como símbolo de gratitud institucional y familiar, la organización entregó una bandeja de reconocimiento a la señora Virginia Grullón, hermana del señor Grullón Viñas. Acto seguido, se realizó el develamiento de su retrato, el cual será instalado de forma permanente en el salón del Consejo de Administración de AFP Popular.

Participación de los Consejos de Administración y ejecutivos invitados

El homenaje contó, asimismo, con la presencia del presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, señor Manuel A. Grullón; su esposa, señora Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte; y el vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Popular Dominicano, señor Manuel Alejandro Grullón Hernández.

Estuvieron presentes, además, los miembros del Consejo de Administración de AFP Popular, incluyendo a los señores Adriano Bordas, vicepresidente; José Mármol, secretario; así como a los señores Felipe Vicini, Ana Idalia Grullón, Pedro Mario Lama, Álex Pimentel, Domingo Bermúdez Madera, Luis José Jiménez, Cynthia T. Vega y Erich Schumann.

De igual forma, la actividad contó con los consejeros eméritos de Banco Popular y Grupo Popular, señores Práxedes Castillo, Marino D. Espinal y Noris Perelló. Asimismo, el señor Ernesto Izquierdo, pasado consejero.

También participaron los principales ejecutivos del Banco Popular, entre ellos los vicepresidentes ejecutivos senior señores Luis E. Espínola, de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; y Juan Lehoux, de Tecnología y Operaciones. Asimismo, el señor Rafael A. Del Toro, vicepresidente ejecutivo senior de Gobierno Corporativo y Relaciones con Accionistas y Economía de Grupo Popular.

Hicieron acto de presencia, además, los señores Arturo Grullón, gerente general de Qik Banco Digital Dominicano; Eugene Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular; José A. Johnson Grullón, vicepresidente del Área de Análisis y Formalización de Créditos de Banco Popular; y Dinorah Grullón, gerente de la División de Proyectos de Banco Popular. Junto a ellos participaron también los señores Luis Enrique Grullón y Luis Piantini.

El retrato del señor Eduardo J. Grullón Viñas es una obra original del artista Miguel Núñez.

Visited 3 times, 3 visit(s) today