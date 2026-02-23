- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Grupo de desconocidos asalta presunto dominicano en el Alto Manhattan en presencia transéuntes

Ramón Mercedes23 de febrero de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Un grupo de siete jovenes desconocidos asaltaron la semana pasada un hombre, de 20 años, presuntamente dominicano, frente al 1386 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 179 y 180 en el Alto Manhattan.

El acto delictivo ocurrió a eso de las 8:30 de la noche en presencia de múltiples transeuntes, cuando uno de los delincuentes se le acercó a la víctima y preguntó qué llevaba en los bolsillos, procediendo el grupo a golpearlo por todo el cuerpo.

Posteriormente, le sustrajeron objetos personales y dinero en efectivo, con un valor total aproximado de 280 dólares. Los malhechores huyeron del lugar a pie, con rumbo desconocido. La víctima sufrió heridas.

La Policía despachó un video y fotos de todos los atracadores. Solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Visited 5 times, 5 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes23 de febrero de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Tormenta de nieve paraliza NYC con 8.6 millones de habitantes; cientos de miles dominicanos afectados

23 de febrero de 2026

Este 27 de febrero finaliza el Mes de la Herencia Dominicana en NYC

23 de febrero de 2026

Congresista Espaillat entregará US$500 mil a escuela pública de Harlem con 774 alumnos; hay decenas de dominicanos

23 de febrero de 2026

Leonel: Propondré establecer Ventanilla Única simplifique adopción nacionalidad dominicana a los nacidos fuera RD

23 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!