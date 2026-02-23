Grupo de desconocidos asalta presunto dominicano en el Alto Manhattan en presencia transéuntes

NUEVA YORK.- Un grupo de siete jovenes desconocidos asaltaron la semana pasada un hombre, de 20 años, presuntamente dominicano, frente al 1386 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 179 y 180 en el Alto Manhattan.

El acto delictivo ocurrió a eso de las 8:30 de la noche en presencia de múltiples transeuntes, cuando uno de los delincuentes se le acercó a la víctima y preguntó qué llevaba en los bolsillos, procediendo el grupo a golpearlo por todo el cuerpo.

Posteriormente, le sustrajeron objetos personales y dinero en efectivo, con un valor total aproximado de 280 dólares. Los malhechores huyeron del lugar a pie, con rumbo desconocido. La víctima sufrió heridas.

La Policía despachó un video y fotos de todos los atracadores. Solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Visited 5 times, 5 visit(s) today