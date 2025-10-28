Grupo APS anuncia su reestructuración corporativa y consolida su crecimiento con resultados que afianzan su posición en el mercado asegurador dominicano

Grupo APS informó hoy resultados que confirman la solidez de su operación, el avance sostenido de su estrategia y la modernización integral de sus procesos, consolidando su posición dentro del sistema asegurador nacional. En los últimos doce meses, la compañía alcanzó hitos en desempeño comercial, eficiencia operativa y adopción tecnológica, con impacto directo en la experiencia de sus asegurados. Durante este período, Seguros APS escaló al puesto 14 del ranking sectorial de aseguradoras, según reportes de la SIS, como consecuencia de una gestión orientada a la eficiencia, la innovación y la confianza. La empresa registró además un incremento del 180% en su presupuesto, impulsado por el manejo profesional del ramo de Fianzas y la exitosa emisión de Rentas Vitalicias, evidencia de la confianza del mercado y de una ejecución técnica consistente.

En ARS APS, el dinamismo comercial se reflejó en la captación de 82,744 nuevos afiliados entre enero y septiembre. Tras una fase de aceleración que alcanzó su máximo en mayo con 13,346 afiliados, el ritmo se normalizó entre junio y septiembre, en línea con la estacionalidad del mercado y la maduración del equipo comercial. El desempeño obedeció a decisiones concretas: expansión y capacitación de la fuerza de ventas, optimización de rutas a nivel nacional y modernización de coberturas y servicios.

En materia financiera, Seguros APS mantiene la calificación BB+ Perspectiva Estable, de Feller Rate, con margen de solvencia de 4.34 y margen de liquidez de 1.4, indicadores que confirman una estructura robusta de manejo de riesgo y el respaldo de reaseguradores internacionales de alta calificación. A esto se suma una presencia nacional en más de 14 provincias y un portafolio integral que abarca seguros, fianzas, riesgos generales, construcción y responsabilidad civil.

La modernización tecnológica ha sido un eje clave. La compañía fortaleció sus controles de seguridad mediante la incorporación de códigos QR en pólizas y contratos para validar originalidad y autenticidad, una medida que eleva los estándares de transparencia en contrataciones públicas y privadas y mejora el servicio a intermediarios y asegurados.

“Nuestro enfoque está en crear valor sostenible para asegurados y aliados, combinando prudencia técnica, innovación útil y una cultura de servicio cercana. Los resultados confirman que el camino es el correcto y que contamos con la capacidad para seguir creciendo con responsabilidad”, afirmó Faruk Urritia Jalilie, CEO – Vicepresidente Ejecutivo ARS APS

De cara al próximo ciclo, la estrategia se orienta a profundizar mercados con una venta consultiva basada en valor diferencial coberturas modernizadas y servicio superior, y a consolidar la eficiencia operativa mediante el desarrollo continuo del talento comercial. El objetivo es sostener un crecimiento maduro con métricas por encima de los mínimos regulatorios y estándares de calidad cada vez más exigentes.

Acerca del GRUPO APS

Con más de 25 años en el mercado (fundada en 1998), Grupo APS opera con un modelo centrado en la atención personalizada, la prevención en salud y una comunicación humanizada, apoyada en una red nacional de prestadores y canales de atención presenciales y remotos.

