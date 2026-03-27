Por : Virgilio Lora Gómez

Los gremios periodísticos reclaman justicia por los 53 años de la muerte del periodista Gregorio García Castro (Goyito), que en ese momento se desempeñaba como jefe de redacción del periódico Ultima Hora, asesinado en la calle Las Mercedes esquina José Reyes de la Zona Colonial, hecho ocurrido el miércoles 28 marzo de 1973, en los 12 años de Joaquín Balaguer.

Un profesional del periodismo, que trabajó como reportero en varios medios de comunicación, entre ellos, el periódico La Información, de Santiago, donde se inició como periodista y se destacó como redactor de la Sección de deportes.

Luego laboró en El Caribe, la emisora Radio Caribe y después en el Listín Diario. Uno de sus grandes logros fue ser jefe de redacción y columnista del periódico Ultima Hora, donde publicaba su muy leída columna “En Un Tris”, en la que trataba temas políticos, militares y de otra índole muy peligrosos para la época.

Enrique García Frómeta su hijo expresó que siempre recordará a su padre como ese ser que informaba y murió a causa del ejercicio periodístico.

Los directivos del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas CDP, encabezado por su presidente Luis Pérez Nova, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) Manuel Ureña y el presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) Daniel Cruz, rinden homenaje a Garcia Castro depositando una ofrenda floral a las 9 de la mañana en la tarja donde acribillaron al comunicador social, exigiendo que desde la Procuradoría General de la República se emita una resolución que promueva a Gregorio García Castro (Goyito) como «Martir de la Prensa», construyendo un mausoleo para recordar su memoria.

«Vamos a seguir luchando y exigiendo a la justicia dominicana para que se castigue a quienes intentaron callar las voces en aquel tiempo y le pedimos al director general de la Policía Nacional mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz que se castigue a los asesinos del malogrado periodista que lleva más de cinco décadas impune», son las palabras del presidente del (CDP) Luis Pérez Nova.

Goyito, como se le conocía, también tuvo una participación en la política, desempeñando el cargo de diputado en las postrimerías del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en 1964, cuando Joaquín Balaguer estaba en el exilio en Puerto Rico, tras el golpe de Estado al profesor Juan Bosch.

Más adelante, el periodista Gregorio García Castro (Goyito) trabajó en la oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría de Estado de Agricultura hasta que lo nombraron jefe de redacción de Ultima Hora. En ese entonces comienza ser amenazado de muerte, según le comunicó a colegas compañeros del periódico Ultima Hora y amigos con quien se relacionaba. Garcia Castro nació en la Sección de Pontón, Río Verde La Vega, República Dominicana el 17 de noviembre de 1936. Estuvo casado con la doctora Daysi Frómeta con quien procreó tres hijos: Dominicana, Chony y Enrique García Frometa.

La noche del miércoles 28 de marzo de 1973, el periodista Gregorio García Castro (Goyito) salió de las instalaciones del periódico Ultima Hora, que funcionaba en la Zona Colonial, tras finalizar su jornada de trabajo y se dirigió al lugar donde tenía estacionado su vehículo para regresar a su casa, sin embargo, fue sorprendido por desaprensivos que lo hirieron con tres disparos en la cabeza dando muerte al comunicador social.

Luego de cometer el crimen, los asesinos se dieron a la fuga en una camioneta que tenían previamente estacionada cerca de la calle José Reyes, según versión que dio el sereno del periódico José Ramírez a la Policía Nacional.

Otra versión, relata que los tres asesinos abandonaron el lugar en un carro Mercedes Benz y que en el crimen también estuvo envuelto un carro Volkswagen color rojo. Entre los acusados fueron sometidos a la justicia el teniente Juan María Sánchez (fallecido) y los cabos Juan Rafael Pérez Pereyra y Milton de la Cruz Lemos, todos pertenecientes a la Policía nacional.

Gregorio García Castro (Goyito) fue un periodista que se entregó desde muy joven al periodismo serio y veraz, destacándose en la prensa escrita, radial y televisiva rompiendo los récords de audiencia en los medios de comunicación que se desempeñaba.