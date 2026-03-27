GREGORIO GARCÍA CASTRO, 53 años venciendo el olvido

Enrique García Frómeta

“En Un Tris…”

“En un tris te fuiste, no lo entendemos (bis)

La pluma fue tu fusil de combatiente,

Fue el ejemplo de futuro que queremos”.

“Tu le diste a tu clase el privilegio.

Tu dejaste germinada la semilla en el tintero

En un tris te fuiste, no lo tendemos (bis)”

“Ellos fueron así, ellos la idea asaltaron, no le dieron a este pueblo nada

bueno y de luto, sangre y cárcel lo violaron”

“En un tris te fuiste, no lo entendemos (bis)

“Fueron arboles que ni sombra nunca dieron

Ellos viven y son muertos sin cementerios”

“En un tris te fuiste, no lo tendemos”

“Cuanta tinta entregaste

No pudieron callarte

¿Quiénes te defendieron?

¿Cuáles se arrepintieron? Tu idea la vendieron

Los traidores te mintieron”

(Canción En Un Tris/ Autores: Tomás y José Antonio De Jesús García)

La lucha por las libertades públicas que desarrolló Gregorio

García Castro no se limita a los sangrientos 12 años de Balaguer, no. La

senda libertaria data desde las postrimerías de Trujillo, los 2 consejos

de Estado, el Golpe y el Contragolpe de Echavarria, el ascenso de Bosch

y su derrocamiento, exilio, revolución de abril, entre otros vaivenes de

la política.

Si, a 53 años de su asesinato – crimen de estado el 28 de marzo

de 1973, su figura sigue siendo un referente de idoneidad, valentía e

intransigencia por la verdad y las libertades de expresión y de prensa,

un verdadero símbolo de ese doble martirologio.

García Castro no tenía vocación de política partidario, pero

emergió en el patriotismo por la defensa de las libertades públicas, los

perseguidos, presos, exiliados, viudas, huérfanos, etc.

Gregorio García Castro era el periodista más leído e influyente de

su generación, eso se sabe, pero no puedo decir que era “el más insigne

de los mártires de los 12 años sangrientos del balaguerismo, como

tampoco puede nadie atribuírselo a otro mártir de los 12 que registran

los gremios y que excluyeron a Enrique P. por supuestas razones

ideológicas, sin examinar ni siquiera las causas de su vil asesinato, o

como excluyen al joven Silvestre, de La Romana, quien combatió el

crimen organizado y sectores poderosos lo acusaron de otra cosa y

olvidaron su muerte, o a otro que tiene todos los honores materiales

como si las estatuas, monumentos, edificios y salones hacen que sean

mas insigne que los otros no”.

Todos los mártires y héroes son insignes.

Los héroes no se fabrican y a los mártires su legado no se le

monetariza.

Hay valores incalculables como los que hizo Gregorio García

Castro desenmascarando La Banda y puntualizando todo su acción

criminal, denunciando la corrupción, defendiendo las víctimas de la

represión política: presos, perseguidos, exiliados, viudas, huérfanos, y

sobrevivientes en peligro, etc., (ahí salvó vidas como la del escritor

Manuel Matos Moquete pues le dijo al general Nivar que lo presentara a

la prensa para evitar que halcones policiales lo desaparecieran si no se

hacía público su identificación en prisión, siendo DEPORTADO

después, igual que Tacito Perdomo, falsamente acusado dizque vino de

Cuba a matar a Balaguer y otros dominicanos y extranjeros anónimos,

como un españolito con problemas mentales que intentó secuestrar un

avión desesperado porque no conseguía vender unos cuentos que

atribuía a su autoría y ULTIMA HORA no tenía suplemento cultural,

todas esas acciones humanitarias valen más que los 38 millones de

dólares de la G+W, los miles de revólveres 38 S&W que utilizaron La

Banda y fuerzas policiales para asesinar miles de dominicanos, o los

38 millones de US$ que puede costar una gran torre), la amplia

cobertura noticiosa sobre Los Palmeros y la guerrilla de Caamaño, el

desmentido a las FFAA, confirmando la presencia del líder de la

Revolución Constitucionalista en las montañas tras desembarco en

Playa Caracoles, Azua.

Jamás he pedido ni pediré cosas materiales para perpetuar la

grandiosa figura de mi progenitor y jamás diré que otros merecen tal o

cual honor. Es la historia que dirá si ha habido equidad u olvido en la

mayoría de los mártires en beneficio casi de otro solo. Propongo como

algo mas ambicioso, de infinito valor: Declarar el mes de marzo como

mes de la libertad de prensa y de la libertad de expresión y los días

28 de marzo y 17 de marzo como efemérides luctuosas en honor a

los mártires de ambas libertades Gregorio García Castro,

asesinado-crimen de estado el 28/marzo/1973 y Orlando Martínez,

asesinado-crimen de estado, el 17/marzo/1975. Eso es un acto de

justicia, vale mas que todo el dinero.

Los dos cumplen con la doble condición de mártires de la libertad

de prensa y de la libertad de expresión, porque murieron tanto por

expresar sus ideas en sus cimeras columnas En Un Tris… y Microscopio

y porque ocupaban posiciones ejecutivas en medios de prensa, en

materia noticiosa y editorial.

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