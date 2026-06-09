Gobierno y PNUD presentan proyecto seguros paramétricos para proteger hogares Supérate ante fuertes lluvias y huracanes

Santo Domingo, 09 de junio de 2026.- El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Insurance Development Forum (IDF), y el Gobierno de Alemania, presentó el “Proyecto Seguros Paramétricos para Hogares Supérate”, convirtiendo a la República Dominicana en el primer país de América Latina en vincular este tipo de programas a una estrategia integral de Protección Social Adaptativa (PSA), para proteger a las familias dominicanas ante fuertes lluvias y huracanes.

El programa cubrirá inicialmente a 3,030 familias de Supérate en las demarcaciones de Puerto Plata y Santo Domingo Norte, con miras a ampliarse a futuro a otras regiones del país.

En el acto de presentación, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que, con esta iniciativa innovadora, la República Dominicana avanza hacia una protección social cada vez más preventiva y humana, colocando al país a la vanguardia en la región en materia de protección social adaptativa.

“Este seguro representa una capa de protección adicional para los hogares que están más expuestos a los efectos de eventos climáticos. Su valor está en la rapidez y en la oportunidad de convertir la respuesta del Estado en apoyo concreto cuando las familias más lo necesitan”, expresó.

En tanto, la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, subrayó que, al integrar los seguros paramétricos en su sistema de protección social, “la República Dominicana está impulsando un enfoque innovador para avanzar hacia un desarrollo humano resiliente, protegiendo los logros alcanzados y ampliando la capacidad de las personas para resistir y recuperarse de los choques climáticos.”

De su lado, la embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, sostuvo que al igual que muchos países del Caribe y de América Latina, la República Dominicana está sintiendo cada vez con mayor intensidad los efectos del cambio climático, y «este proyecto piloto constituye un paso importante en la dirección de construir sistemas de protección más sólidos, sostenibles y resilientes”.

Asimismo, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, señaló que el plan piloto de seguros paramétricos es una iniciativa de gran trascendencia para el país, ya que está dirigido a atender las necesidades de los sectores más vulnerables y fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones adversas.

Esta innovadora iniciativa representa un importante hito para el Programa del Acuerdo Tripartito, una alianza público-privada entre Supérate, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Insurance Development Forum (IDF), con financiamiento del Gobierno alemán, mediante el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través del InsuResilience Solutions Fund (ISF), cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo frente a los riesgos climáticos.

El éxito de este piloto ha sido posible gracias al acompañamiento técnico del PNUD y su compromiso con el desarrollo humano sostenible. A este esfuerzo se suma la colaboración estratégica de la Superintendencia de Seguros y de Seguros Reservas, cuya participación fortalece el componente asegurador de la iniciativa y sienta las bases para una normativa nacional sobre seguros paramétricos.

Asimismo, destaca el aporte del consorcio internacional Insurance Development Forum —integrado por Guy Carpenter México, AXA Climate, Blue Marble y CelsiusPro—, que ha facilitado el conocimiento especializado necesario para la ejecución del proyecto.

Cómo funcionará

Los seguros paramétricos proporcionan protección financiera frente a amenazas relacionadas con el clima mediante un mecanismo paramétrico que activa automáticamente los pagos cuando se alcanzan umbrales predefinidos de lluvias excesivas o vientos fuertes.

El proyecto es libre de costo para las familias beneficiarias y está financiado 100% con recursos internacionales.

Desde el inicio de la póliza se define un nivel de riesgo. Si las lluvias o la categoría del huracán superan el nivel de riesgo, el seguro se activa automáticamente. Mientras mayor sea el evento climático por fuertes lluvias y huracanes, mayor puede ser el pago recibido. Actualmente, la implementación del mecanismo de aseguramiento está sujeta a los procesos y autorizaciones regulatorias correspondientes.

La PSA es un enfoque de política pública que busca fortalecer la resiliencia de los hogares más vulnerables. Su objetivo es prepararlos, ayudarlos a enfrentar y permitirles adaptarse a diferentes crisis, como el cambio climático, evitando que las personas caigan en la pobreza extrema.

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