Gobierno inicia entrega de “El Cariñito” que beneficia a un millón de madres

Santo Domingo, R.D., 25 mayo 2026.- El presidente Luis Abinader y la directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, sostuvieron un encuentro-almuerzo junto a más de 600 madres en un emotivo acto, donde dejaron iniciada la entrega del Bono Madre 2026 que impactará a un millón de madres dominicanas.

Se trata de la cuarta edición de «El Cariñito», un aporte económico de pago único y de libre disposición, por un monto de RD$1,500.00, que el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate destina para apoyar a madres dominicanas, en ocasión del Día de las Madres.

Al encabezar el acto, el presidente Luis Abinader, valoró la entrega y esmero de las madres dominicanas en la encomiable labor de cuidar a sus familias y educar a sus hijas e hijos, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

“Reciban nuestras más sinceras felicitaciones y admiración a ustedes que han sido las responsables de educar a millones de dominicanos y dominicanas, con su esfuerzo y trabajo. Ustedes, madres, son el soporte económico, espiritual, social y familiar, por lo tanto, en este mes queremos retornarles todo ese amor que nos dan”, expresó el mandatario.

De su lado, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que el Bono Madre representa un apoyo, una mirada integral y, sobre todo, un reconocimiento a la loable labor de esas madres que cuidan y acompañan con amor y dedicación.

Asimismo, resaltó que desde los distintos programas y mecanismos de protección social en todo el país cuentan con 1,437,500 hogares beneficiarios, de los cuales el 65% tiene a una mujer como jefa de hogar y, de estas, el 54.5% son madres.

El Cariñito impactará tanto a madres beneficiarias de la tarjeta Aliméntate como a otras madres que no son beneficiarias de los programas de Supérate, que cumplan con los criterios de selección.

Para ser beneficiaria del Bono Madre se requiere; ser madre, dominicana, portar cédula de identidad, residir en el territorio nacional y no tener ingresos mensuales superiores a RD$38,158.33. Las beneficiarias han sido identificadas previamente a través de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios, la Tesorería de la Seguridad Social y otros registros oficiales.

Las vías habilitadas para recibir la transferencia monetaria son a través de la tarjeta Aliméntate de Supérate, Remesas – usando un código SMS- y cuentas digitales – App MIO Banreservas.

Para consultas, están disponibles los siguientes canales: *462, el WhatsApp 809-362-2000, la Oficina de Servicios Supérate, el Centro de Contacto de Supérate a los números: 809–920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064, las sucursales de Banreservas y el teléfono de Banreservas: 809-960-2121.

La actividad tuvo lugar en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional, y contó con la asistencia del director general del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Augusto de los Santos; el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente; y la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, y equipos directivos y técnicos de Supérate.

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