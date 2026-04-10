Gobierno aprieta la tuerca y la gobernabilidad muy complicada en RD

Alzas en los precios de los combustibles, en los boletos aéreos por los incrementos en la gasolina de avión, gasoil, kerosene, gasto tributario (exenciones escandalosas), impactos de los precios de los combusibles en la inflación, incrementos en los precios del pan, yuca, batata, ajíes, habichuelas, guandules, arroz, el incremento enla deuda pública, un déficit fiscal superior a los RD$ 63 mil millones en el primer trimestre, más préstamos en el Congreso Nacional, reaparición de los atracos y otras acciones de delincuentes, la situación de familias afectadas por las lluvias e inundaciones, anulación por una ley de las candidaturas independientes, ochocientos mil que se roban la energía eléctrica, el subsidio millonario a los combusibles y al sector eléctrico, las escandalosas y repudiadas tarifas a las mipymes en la muy cuestionada ley de residuos sólidos, el intento de aumento salarial para los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, finalmente anulado; la crisis en los desagues, vehículos arrastrados por las lluvias, viviendas afectadas, el costo de la suspensión de muchas actividades en el sector público y empresarial, precipitaciones de lluvias entre 300 y 400 milimetros, deterioro de calles y avenidas por la falta de mantenimiento, la deuda de US$ 7,357 dólares por habitante, ruidos y sirenas, endeudamiento públicpo consolidado de US$ 80 mil millones, pronósticos hacia la baja en el crecimiento económico en el 2026, emisión en bonos por RD$ 401 mil millones para financiar el presupuesto de este año, alzas en el transporte interno, más gasto militar en la frontera domínico-haitiana, un pueblo gritando por la inflación y el endeudamiento público exagerado, privilegios con las exenciones, burocracia exagerada, incrmento enlos costos de las empresas, retratan un país llamado República Dominicana.

Cierto, este país es también afectado por la guerra en el Medio Oriente, pero no se debe solo pensar en el apriete de la tueca a la clase media, pobres y mipymes.

Cierto, las alzas en los precios del petróleo, fertilizantes, materias primas y productos terminados agravan la situación.

Pero al pueblo lo castigan, con inflacion, conlos precios en los restaurantes, hoteles, supermercados, colmados, vivienda y salud.

Con los precios de los combustibles y la comida preparada fuera del hogar,

Con el incremento en servicios de cuidado personal y seguros de salud.

Con el aumento de los alquileres de viviendas.

Con el encarecimiento de algunos medicamentos y en las consultas médicas.

Por suerte, se mantiene con estabilidad el precio del dólar, con incidencia en los costos de producción de los bienes y servicios.

Ojalá que no se junten una baja actividad económica con una inflación, desempleo y protestas comunitarias.

El gobierno aprieta la tuerca y la gobernabilidad está muy complicada por factores internos y externos.

Es hora de sembrar el campo dominicano para garantizar la seguridad alimentaria y no tener que disponer de dólares para importar hasta paticas de cerdo.

El gobierno debe parar los atracos reportados todos los días a medios de comunicación.

Apostar a la estabilidad macroeconomica no impulsando más inflación.

El Banco Central tiene mucho trabajo con la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio, las tasas de interés, el dinamismo y crecimiento económico por encima de lo ocurrido en el 2025, manejo inteligente del medio circulante, control de la inflación, inclusión en el sistema financiero, financiamiento a los sectores productivos, con las reservas internacionales netas pensando en el alza la factura petrolera y la meta de duplicación del PIB hacia el 2036.

El Ministerio de Hacienda y Economía tiene igualmente mucho que hacer. Ojalá llegue pronto el momento en que país frene el gasto corriente improductivo y logremos un superávit primario en las finanzas públicas.

El gasto tributario merece una revisión urgente.

El barrillito también.

El financiamiento con fondos públicos a los partidos políticos.

Las finanzas del Estado necesitan una reingeniería, al igual que el déficit fiscal y cuasi fiscal, la deuda pública y el pago creciente de los intereses.

La nación reflexiona sobre el dificil momento por el cual atraviesa el manejo de las finanzas públicas, subsidios y la inflación que saca de los bolsillos el dinero mncho o poco de los ciudadanos.

Retornaremos con el tema.

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