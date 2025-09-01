Gobernador Valdez Albizu y ministro Magín Díaz se reúnen con la misión del Artículo IV del FMI

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz (MHE), recibió a la delegación de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo LLaudes, nuevo jefe de misión, con objeto de realizar una exposición analítica de la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

Durante el encuentro realizado en la sede del BCRD, Valdez Albizu les informó que “la economía dominicana se expandió en 2.9 % interanual en el mes de julio, acumulando un crecimiento de 2.4 % interanual durante enero-julio de 2025”, y explicó que “la moderación en el crecimiento en 2025 ha estado influida por el convulso panorama internacional y la elevada incertidumbre que ha afectado las decisiones de consumo e inversión”.

En el marco de las previsiones, el gobernador del BCRD subrayó que “la economía continuaría recuperándose de forma gradual durante el resto del año, alcanzando un crecimiento en torno a 3.0 % en 2025; pudiendo acelerarse más el ritmo de expansión económica en la medida que se materialice una dinamización importante de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias. Para el próximo año 2026 se proyecta un crecimiento económico entre 4.0 % y 5.0 %”.

En el mismo tenor, adelantó que “para 2025 se proyecta que la inversión extranjera directa supere los US$4,800 millones y que la economía dominicana genere divisas por unos US$ 46,160 millones”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, manifestó “la voluntad conjunta de las dos instituciones por establecer una estrecha colaboración, asegurando el compromiso de la estabilidad macroeconómica junto a la ejecución de una política fiscal prudente”.

De su lado el jefe de la misión del FMI, Ricardo Llaudes, destacó el papel desarrollado por el BCRD en un entorno internacional complicado e incierto, y reveló que “se espera que la incertidumbre externa continúe el próximo año, lo que es en sí todo un desafío para las economías emergentes”.

Indicó que, la República Dominicana ha mostrado un desempeño macroeconómico extraordinario, que le ha permitido lograr la convergencia más elevada de América Latina hacia países de ingresos desarrollados, y que por su fortaleza está en mejor capacidad de enfrentar choques externos.

El jefe de misión saludó la efectividad en la implementación del esquema de metas de inflación del Banco Central que ha logrado mantener la tasa inflación en torno al rango meta, con las expectativas de los agentes económicos ancladas alrededor de la meta. Además, con las medidas de expansión de liquidez implementadas por el BCRD, el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha comenzado a surtir efectos sobre la reducción de las tasas de interés interbancaria.

La misión del Artículo IV del FMI estuvo constituida, además, por Pamela Beatriz Madrid, economista senior; Nathaniel Arnold, representante; y Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, Panamá y RD.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Amado Montaño; el subgerente de Política Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; y la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; y los directores de Cuentas Nacionales, Tesorería y Regulación y Estabilidad Financiera, Elina Rosario, José Perdomo y Carlos Delgado, respectivamente.