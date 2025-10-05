Gobernador Valdez Albizu recibe la visita del presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de cortesía del presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Ygnacio Pascual Camacho, a fin de desarrollar puntos en común sobre la importancia del marco jurídico como factor esencial de estabilidad, que la inversión extranjera directa (IED) estima de gran importancia a la hora de elegir el destino de sus recursos.

Valdez Albizu expresó durante el encuentro que “mi dilatada experiencia a la hora de departir sobre los intereses de corporaciones internacionales que visitan el BCRD para evaluar la seguridad y la conveniencia de sus inversiones en la República Dominicana, me ha demostrado que la paz social, unida a un marco jurídico estable y garantista de la ley, inciden de manera esencial en sus decisiones a la hora de elegir finalmente a nuestro país como destino de su capital”.

El gobernador compartió que “casi cada mes nos visitan representantes de sociedades como JPMorgan, Bank of America, Citi Group, Goldman Sachs o Morgan Stanley, entre tantos otros, que evalúan y valoran la estabilidad macroeconómica, el clima social y jurídico de nuestra nación. Por ello, les insisto como uno de mis principales argumentos es que deben continuar eligiendo a República Dominicana por su estabilidad y su constatado régimen de derechos asentados”.

Valdez Albizu destacó que “la institucionalidad es, en sí, una ventaja competitiva poderosa, de modo que todo esfuerzo destinado a reforzarla repercutirá en el crecimiento y el bienestar social, a través de nuevas inversiones de origen externo”.

Pascual Camacho resaltó el papel del BCRD como “afianzador legítimo del sistema financiero de la República Dominicana, repuntando en la región por su carácter innovador, a la vez que prudente, lo que conforma un pilar que, junto al marco jurídico electoral, es motivo de atención tanto para inversores como para instituciones internacionales”.

Durante el encuentro llevado en cabo el despacho del gobernador, este recibió la Memoria de Gestión del TSE 2021-2025 por parte del presidente de ese organismo, en tanto que reciprocó el gesto entregando una Pinacoteca del BCRD, documento que integra el conjunto de obras artísticas que se encuentran en Banco Central.



