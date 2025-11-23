Gobernador Valdez Albizu participó en la 305ª Reunión del Consejo Monetario Centroamericano

Punta Cana, República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió junto al señor Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del CMCA, la 305ª Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), celebrada del 20 y 21 de noviembre, en Punta Cana, provincia La Altagracia, con la participación de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región centroamericana, así como altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los señores Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del CMCA; Odalis Marte Alevante, secretario ejecutivo del CMCA y Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD, en su calidad de anfitrión, quien destacó el papel fundamental que desempeñan estos encuentros, reafirmando el compromiso de continuar implementando medidas concretas para impulsar la estabilidad macroeconómica y contribuir al bienestar de Centroamérica y República Dominicana.

Durante su intervención, Valdez Albizu resaltó la valoración positiva realizada por el FMI en la publicación del Staff Report sobre las conclusiones del Artículo IV, tras la aprobación realizada por el Directorio Ejecutivo de ese organismo internacional para la República Dominicana, donde se destacan mejoras significativas en el desempeño macroeconómico del país y perspectivas favorables de crecimiento para el 2026 en torno al 4.5 % y un retorno al crecimiento potencial del 5 % para el mediano y largo plazo.

Además, el gobernador ponderó que el FMI ha reconocido importantes avances en materia cambiaria que han conducido al organismo internacional a clasificar el régimen cambiario de República Dominicana como flotación. Esta reclasificación repercute positivamente en el cálculo de la métrica de adecuación de reservas internacionales (ARA, por sus siglas en inglés) para el país que utiliza dicho organismo multilateral. Asimismo, las conclusiones del reporte resaltan que República Dominicana cuenta con fundamentos económicos fuertes y espacio de maniobra para aplicar políticas para enfrentar la continua incertidumbre global.

En el marco de la reunión los funcionarios del FMI, Andre Roncaglia, director ejecutivo del organismo para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam, Timor-Leste y Trinidad y Tobago; y Xiana Méndez Bertola, directora ejecutiva del FMI para España, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, expusieron sobre los retos de la política económica en los países de Centroamérica y República Dominicana. De igual forma, el señor Alexandre Tombini, representante jefe de la Oficina para las Américas del BIS, exgobernador del Banco Central de Brasil y exdirector ejecutivo del FMI, realizó una conferencia sobre los retos para los bancos centrales provenientes de los avances en los modelos de inteligencia artificial. Asimismo, miembros de la CEPAL y el BID realizaron diferentes presentaciones sobre el contexto macroeconómico actual.

La agenda de trabajo del evento incluyó exposiciones de los gobernadores y presidentes de los bancos centrales centroamericanos sobre la evolución de la actividad económica, las condiciones financieras y las proyecciones económicas para el año 2026, enfatizando sobre la importancia de reducir las presiones inflacionarias y mantener la senda de crecimiento en la región.

En este tenor, el gobernador Valdez Albizu puntualizó que, la dinámica de la economía en República Dominicana se ha visto condicionada por un panorama internacional convulso, caracterizada por elevados niveles de incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas de lo previsto, mientras la inflación se ha mantenido dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 30 meses consecutivos y se ha implementado un programa de provisión de liquidez con el objetivo de contribuir a la canalización de financiamiento a los sectores productivos.

El gobernador expresó que, a pesar del desafiante entorno internacional, se proyecta que la economía dominicana generaría durante el presente año alrededor de USD46,000 millones, provenientes principalmente de exportaciones por USD14,900 millones, ingresos por turismo por USD11,200 millones y remesas por más de USD11,700 millones. Adicionalmente, la inversión extranjera directa superaría por cuarto año consecutivo los USD4 mil millones, alcanzando en 2025 más de USD4,800 millones, cubriendo con holgura el déficit estimado de cuenta corriente de 2.5 % del producto interno bruto (PIB). Asimismo, este desempeño favorable ha contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y a que las reservas internacionales alcancen unos US$14,500 millones, equivalentes a 11 % del PIB y a más de cinco meses de importaciones, niveles que superan las métricas recomendadas por el FMI.

Pese al exigente contexto global, el gobernador Valdez Albizu prevé que la actividad económica experimente una recuperación gradual, sustentada en condiciones monetarias más favorables y en un mayor impulso de la política fiscal, reflejado en el incremento de la inversión pública. En ese sentido, se proyecta que el crecimiento económico cerraría el presente año en torno a 2.5 % y retomaría un ritmo cercano al potencial en el 2026, con una expansión entre 4.0 % y 5.0 % en 2026.

En la actividad el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por Clarissa de la Rocha, vicegobernadora; Joel Tejeda, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar, asesor económico de la Gobernación; Joel González, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; Brenda Villanueva, subgerente del Departamento Internacional; Olga Morel, consultora Jurídica; y Jonathan Abreu, director de Comunicaciones.

