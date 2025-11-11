Gobernador del Banco Central será reconocido en el Foro Económico elDinero 2025

Santo Domingo. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, recibirá un reconocimiento especial por su trayectoria y aportes al fortalecimiento de la estabilidad y el desarrollo económico nacional, durante la celebración del 5to Foro Económico elDinero 2025.

El reconocimiento destaca la labor del gobernador en la consolidación de una economía estable y resiliente, su liderazgo en la formulación de políticas monetarias responsables y su compromiso con la transparencia y la confianza del sistema financiero dominicano.

El evento se celebrará el martes 11 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Hotel Intercontinental Santo Domingo.El Foro Económico elDinero, organizado por el periódico elDinero ha consolidado su papel como una de las plataformas más influyentes de análisis económico del país.

\En esta quinta edición, el foro se desarrollará bajo el tema “República Dominicana en el mapa logístico: agenda público-privada para un hub competitivo y sostenible.

”Durante la jornada, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ofrecerá las palabras de apertura, seguido de la exposición “República Dominicana: plataforma logística del Caribe y destino confiable para la inversión”, a cargo del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó.La ponencia central estará a cargo del director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, quien abordará los avances, retos y perspectivas de la República Dominicana en su consolidación como un hub logístico regional competitivo, destacando la importancia de la modernización aduanera en la eficiencia del comercio exterior y la atracción de inversiones.

Asimismo, el investigador Diego Marroquín Bitar, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), presentará la conferencia “De la globalización al control”, un análisis sobre los nuevos equilibrios económicos globales y su impacto en la región.

El evento incluirá además el panel “RD en el mapa logístico”, con la participación de Raúl Ovalle, economista; Carla Solano, directora senior de Logística en DP World y Jorge Subero de grupo Cap Cana, bajo la moderación de la abogada Juana Barceló . Además de la ponencia “Oportunidades de crecimiento para América Latina frente a los cambios de la nueva era global”, a cargo de Julio Giraut, socio senior de McKinsey & Company en Panamá.