Gobernador del Banco Central resalta en España la confianza internacional en la economía dominicana

Madrid, España.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, destacó que la estabilidad económica del país ha generado un clima favorable para la inversión, reconocimiento que se refleja en las valoraciones de organismos internacionales y de entidades de análisis financiero y macroeconómico, que han calificado como “espectacular” el manejo de la economía dominicana y afirman que avanza por el camino correcto.

Al ser entrevistado en España por Moisés González, del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional, tras recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Valdez Albizu expresó que este reconocimiento es un tributo no solo a su carrera, sino también a la confianza internacional en la República Dominicana. En ese sentido, agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en su gestión al frente del Banco Central y por respaldar, con visión y firmeza, el rumbo económico del país.

Valdez Albizu destacó el impacto del turismo y de la zona franca como motores fundamentales del aparato productivo nacional.

Asimismo, reconoció los aportes de los dominicanos en el exterior, tanto en Estados Unidos como en el Reino de España, quienes cada año envían al país cerca de 10,000 millones de dólares en remesas, contribuyendo de manera decisiva al crecimiento y estabilidad de la economía.

El solemne acto, celebrado en el Salón de Actos del Campus de Collado Villalba, fue encabezado por el presidente de UDIMA, Arturo de las Heras, y por el rector de la universidad, Eugenio Lanzadera Arencibia. También contó con la intervención de la presidenta de la institución, quien tuvo a su cargo el cierre del evento.

En la ceremonia estuvieron presentes las principales autoridades diplomáticas de la República Dominicana en España, entre ellas el embajador Tony Raful y el cónsul general en Madrid José Marte Piantini. También participaron autoridades académicas de Madrid y la directora de CEF Santo Domingo, Patricia Portela, quienes resaltaron la importancia del reconocimiento al gobernador del Banco Central para la proyección internacional del país.

También fue investido con el Doctorado Honoris Causa Jesús Gascón Catalán, secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España, lo que añadió mayor relevancia internacional a la jornada.

Con esta investidura, la Universidad UDIMA incorpora a Valdez Albizu y a Gascón Catalán a un selecto grupo de personalidades distinguidas por su trayectoria académica y profesional, consolidando sus figuras como referentes internacionales en el campo de la economía y la gestión pública, y proyectando a la República Dominicana como un modelo de estabilidad y confianza en el ámbito global.