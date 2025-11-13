Gigantes y Leones dividen honores en continuación del béisbol profesional dominicano

Los Gigantes del Cibao y Leones del Escogido dividieron honores en la jornada de ayer en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano dedicado a don Juan Marichal en opción a la gran copa Banreservas.

En el primer partido de la doble jornada el derecho Wily Peralta lanzó siete entradas completas guiando a los Gigantes del Cibao a una apretada victoria 2-1 sobre los Leones del Escogido en el partido reasignado que fue pospuesto el pasado 29 de octubre por desperfectos eléctricos en una de las torres del estadio Julián Javier.

Peralta enfrentó 29 bateadores permitiendo cinco imparables, concedió dos boletos y ponchó a dos bateadores para obtener el importante triunfo mientras que el serpentinero derrotado fue el relevista Kenny Hernández.

El importado Chris Ellis logró el salvamento tirando en la novena entrada sin permitir hits ni carreras con un ponche

Los mejores al bate por los Gigantes fueron Leury García, Kelvin Gutiérrez, Carlos Franco y Carlos Jorge con un imparable cada uno.

Por los Leones los más destacados a la ofensiva Cesar Prieto, Junior Lake, Franchy Cordero, Jonathan Araus con un sencillo cada uno.

En el segundo partido Los Leones dispusieron 5-3 los Gigantes con una soberbia ofensiva de Franchy Cordero que disparó cuadrangular con dos corredores en circulación y el excelente trabajo monticular del lanzador abridor del encuentro Grant Garvin que tiró cinco entradas completas sin permitir carreras con cinco ponches.

Los Leones anotaron cuatro carreras en la tercera entrada Gio Urshela conectó doblete al left, Héctor Rodríguez remolcó a Urshela con imparable por el campocorto, Erik González negoció boleto y Franchy Cordero empalmó cuadrangular de tres carreras por la verja del central.

En el inicio de la sexta entrada Jorge Mateo se embasó por error del intermedista, Franchy Cordero y Yamaico Navarro recibieron transferencias seguidas llenándose las bases y José Marmolejos remolcó a Cordero con elevado al central.

Los Gigantes anotaron dos carreras en el cierre de la sexta entrada luego de un out, Jake Holton disparó hit al prado derecho, Deyvison de los Santos se embasó por error del campo corto, Marco Hernández cayó con rodado por la inicial avanzado los corredor a tercera y segunda, Leury García remolcó a Holton y de los Santos con imparable al right.

En la octava entrada los Gigantes ligaron una carrera luego de un out, Jake Holton fue golpeado, Deyvison de los Santos conectó sencillo por la antesala, Marco Hernández ligó sencillo al left y Holton anotó con wild pitch.

Además de Cordero se destacaron por los Leones Gio Urshela y Chadwink Tromp y con un tubey cada uno, Héctor Rodríguez dos imparables, y Junior Lake un indiscutible.

Por los Gigantes los más destacados fueron Deyvison de los Santos y Marco Hernández tres inatrapables, y Leury García, Carlos Jorge, Johan Rojas y Jake Holton un hit per cápita.

