Gigantes Presentan su rotación de pitcheo iniciar la temporada

SAN FRANCISCO DE MACORIS (Gigantes.do), – Los Gigantes del Cibao anunciaron su rotación de lanzadores abridores para los primeros cinco compromisos de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), que iniciará este miércoles 15 de octubre.

El dirigente José Leger confirmó que el derecho mocano Emilio Vargas será el encargado de abrir el partido inaugural frente a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago, dando inicio a una rotación que combina experiencia, profundidad y calidad en el montículo.

La programación de abridores de los Gigantes del Cibao para los primeros cinco encuentros será la siguiente:

Miércoles 15 de octubre: Emilio Vargas vs Águilas Cibaeñas, en Santiago.

Jueves 16 de octubre: Daniel Mengden vs Tigres del Licey, en San Francisco de Macorís.

Viernes 17 de octubre: Caleb Smith vs Tigres del Licey, en Santo Domingo.

Sábado 18 de octubre: Wily Peralta vs Águilas Cibaeñas, en San Francisco de Macorís.

Domingo 19 de octubre: Jake Faria vs Estrellas Orientales, en San Pedro de Macorís.



Emilio Vargas, quien será el abridor del juego inaugural, tuvo una sobresaliente actuación con los Gigantes del Cibao en la pasada temporada, donde registró marca de 5–0 con efectividad de 1.87 en siete presentaciones, incluyendo seis aperturas y una aparición en rol de relevo.

Su dominio, control y consistencia lo consolidaron como uno de los lanzadores más efectivos del campeonato.

Los Gigantes del Cibao iniciarán la temporada 2025-26 de LIDOM el próximo miércoles 15 de octubre, visitando a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago, marcando el comienzo oficial de una nueva campaña llena de entusiasmo y altas expectativas para la organización y su fanaticada.