- Publicidad -
Ejecutivos de Los Gigantes del Cibao entregan una placa de reconocimiento a la escritora Brunilda Contreras Núñez.
BeísbolDeportes

Gigantes amarran bates Aguiluchos con blanqueada

PRIMICIAS DIGITAL23 de noviembre de 2025
0 1 minuto de lectura

Seis lanzadores de los Gigantes del Cibao  amarraron los bates de los jugadores de las águilas cibaeñas en la apretada victoria 2-0 del equipo local en partido efectuado en el estadio Julián Javier de esta ciudad correspondiente al béisbol invernal dominicano dedicado a don Juan Marichal.

Los pitchers Gigantes solo permitieron cuatro imparables a sus contrarios con una transferencia, sin carreras y nueve ponches.

El abridor Daniel Mengdez  trabajó cuatro entradas y un tercio  permitiendo dos imparables sin carreras y dos ponches, Alberto Pacheco tiró en la quinta entrada ponchado un bateador y Reymin Guduan quien se alzó con la victoria trabajó en la sexta entrada retirando los tres bateadores que enfrentó con un  ponche.

También lanzaron  Yaqui Rivera en la séptima ,Yovanny Cruz en la octava y Anderson Pilar que logró el salvamento  enfrentando  cuatro bateadores con un imparable y dos ponches.

Los Gigantes anotaron la primera carrera en la cuarta entrada con cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo de Deyvison de los Santos.

En la séptima entrada  los Gigantes anotaron su segunda carrera con doblete  al prado derecho de Marco Hernández, Melvin Mercedes cayó con un toque de sacrificio  por la inicial y de los Santos anotó con metrallazo al right de Leury García.

Los mejores al bate por los Gigantes del Cibao fueron Deyvison de los Santos con cuadrangular, Leury García dos incogibles, Marco Hernández con un tubey, y Jordan Díaz, y Johan Rojas con un incogible cada uno.

Alberto Rodríguez encabezó la ofensiva de las AguiIas Cibaeñas con dos sencillos, y Angel Genao y Albert Fabián con un hit per capita.

Previo al inicio del partido Los Gigantes del Cibao entregaron una placa de reconocimiento a la destacada escritora Brunilda Contreras Núñez por sus valiosos aportes a la literatura dominicana.

Contreras Núñez también realizó el lanzamiento de la primera bola para dejar iniciado el apretado encuentro que deleitó a los asistentes al estadio Julián Javier.-

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL23 de noviembre de 2025
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Toros vencen por la mínima 5-4 a Leones en La Romana

23 de noviembre de 2025

Renacer trazado al béisbol profesional y a Lidom por los niños, el CRD y las nuevas generaciones

22 de noviembre de 2025

Hensley, Anderson y Senger se unen como refuerzos del Licey

22 de noviembre de 2025

Club Los Prados realiza premiación a sus mejores deportistas

22 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!