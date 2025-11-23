Gigantes amarran bates Aguiluchos con blanqueada

Seis lanzadores de los Gigantes del Cibao amarraron los bates de los jugadores de las águilas cibaeñas en la apretada victoria 2-0 del equipo local en partido efectuado en el estadio Julián Javier de esta ciudad correspondiente al béisbol invernal dominicano dedicado a don Juan Marichal.

Los pitchers Gigantes solo permitieron cuatro imparables a sus contrarios con una transferencia, sin carreras y nueve ponches.

El abridor Daniel Mengdez trabajó cuatro entradas y un tercio permitiendo dos imparables sin carreras y dos ponches, Alberto Pacheco tiró en la quinta entrada ponchado un bateador y Reymin Guduan quien se alzó con la victoria trabajó en la sexta entrada retirando los tres bateadores que enfrentó con un ponche.

También lanzaron Yaqui Rivera en la séptima ,Yovanny Cruz en la octava y Anderson Pilar que logró el salvamento enfrentando cuatro bateadores con un imparable y dos ponches.

Los Gigantes anotaron la primera carrera en la cuarta entrada con cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo de Deyvison de los Santos.

En la séptima entrada los Gigantes anotaron su segunda carrera con doblete al prado derecho de Marco Hernández, Melvin Mercedes cayó con un toque de sacrificio por la inicial y de los Santos anotó con metrallazo al right de Leury García.

Los mejores al bate por los Gigantes del Cibao fueron Deyvison de los Santos con cuadrangular, Leury García dos incogibles, Marco Hernández con un tubey, y Jordan Díaz, y Johan Rojas con un incogible cada uno.

Alberto Rodríguez encabezó la ofensiva de las AguiIas Cibaeñas con dos sencillos, y Angel Genao y Albert Fabián con un hit per capita.

Previo al inicio del partido Los Gigantes del Cibao entregaron una placa de reconocimiento a la destacada escritora Brunilda Contreras Núñez por sus valiosos aportes a la literatura dominicana.

Contreras Núñez también realizó el lanzamiento de la primera bola para dejar iniciado el apretado encuentro que deleitó a los asistentes al estadio Julián Javier.-

Visited 1 times, 1 visit(s) today