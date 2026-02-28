Geraldo Perdomo: “Jugar con tantas superestrellas es algo increíble»

Por Iván Cruz Díaz

Salt River Fields, Arizona — En la antesala de un nuevo juego de pretemporada con los Arizona Diamondbacks, el campocorto dominicano Geraldo Perdomo habló en exclusiva sobre sus expectativas de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará del 5 al 17 de marzo en el estadio de los Miami Marlins en Miami.

Perdomo, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, se mostró emocionado por la oportunidad de representar a la República Dominicana junto a una constelación de estrellas de las Grandes Ligas.

Una experiencia única con las grandes figuras dominicanas

“El jugar con tantas superestrellas en un mismo club es algo increíble”, declaró Perdomo con entusiasmo, refiriéndose al talento reunido en el equipo quisqueyano.

https://youtu.be/fpuiWFz5Kq4? si=pfBe66fKqrViTK04

“Quiero sentir ese calor y sentir esa sensación de cómo se siente. Tú sabes que eso es prácticamente un Juego de Estrellas”.

El torpedero destacó la magnitud de compartir el clubhouse con figuras como Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Ketel Marte y Julio Rodríguez.

“Tu estar en ese equipo de Dominicana con Manny Machado, Tatis, Juan Soto, Ketel Marte, Julio Rodríguez… es increíble estar con los mejores jugadores de la MLB y que yo sea parte del clubhouse. Será una experiencia única”.

La ilusión de jugar por su país

Perdomo también habló de su mentalidad y preparación para el torneo:

“Siempre estaba positivo para ir al Clásico. Gracias a Dios, yo soy un pelotero que tiene los pies en la tierra y un pelotero bien maduro. Yo siempre estaba consciente de que si me llamaban iba a decir que sí”.

Sobre su personalidad dentro y fuera del campo, el campocorto dominicano dijo:

“Yo soy un muchacho muy alegre y trato siempre de transmitir esa energía y darle lo mejor al otro”.

Veteranía y liderazgo dentro del equipo

El diálogo también tocó la convivencia con jugadores veteranos. Perdomo tuvo palabras de elogio para el experimentado Carlos Santana, quien también ha aceptado el reto de jugar con el equipo nacional.

“Carlos Santana es un pelotero que va a aportar mucho con su veteranía. La comunicación ha sido muy buena con él y con Ketel desde el día uno”.

Y en tono de humor y confianza, agregó:

“Diré esto y si quieres guárdalo: Carlos Santana será la razón por la que nosotros pasemos a una Serie Mundial”

Foto: Ivan Cruz Díaz y Geraldo Perdomo.

