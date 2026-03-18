Geoeconomía Armada entre China y Estados Unidos

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

Hubo un tiempo en que las guerras se medían por el número de soldados desplegados y por la extensión de los territorios conquistados.

Hoy, en cambio, las guerras comienzan a medirse por el flujo de los barcos, por el precio del petróleo, por el control de los minerales invisibles y por la capacidad de una potencia de estrangular —sin declararlo abiertamente— la economía de otra.

Esa es la nueva guerra.

Una guerra sin nombre preciso, pero con efectos concretos: la geoeconomía armada.

Y lo que está ocurriendo ahora entre Estados Unidos, Irán y China es quizás su expresión más clara.

El presidente Donald Trump inició el conflicto con la expectativa de una guerra corta, de cuatro a seis semanas, como si se tratara de una operación quirúrgica destinada a producir resultados rápidos.

Pero la realidad ha demostrado otra cosa: las guerras modernas no obedecen calendarios políticos, sino dinámicas propias que se expanden más allá de las intenciones iniciales.

Hoy, en la tercera semana del conflicto, Trump se enfrenta a una disyuntiva que el New York Times describe con claridad: continuar la guerra con todos sus costos crecientes, o retirarse sin haber alcanzado plenamente los objetivos estratégicos.

Y en esa decisión aparece China.

No como un actor secundario, sino como una pieza central.

En 2025, China compró aproximadamente 1.4 millones de barriles diarios de petróleo iraní, lo que representa más del 13% de sus importaciones marítimas.

Para Irán, China no es solo un cliente: es su principal salvavidas económico.

Por eso, cualquier intento de Washington de controlar las exportaciones iraníes —especialmente si logra dominar puntos clave como la isla de Kharg— no solo afecta a Teherán.

Afecta directamente a Pekín.

La guerra, entonces, deja de ser regional.

Se convierte en una presión indirecta sobre la segunda economía del mundo.

Pero el problema es más complejo.

El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte crucial del petróleo global, se ha vuelto prácticamente intransitable.

Bastan pequeñas embarcaciones, minas improvisadas o ataques selectivos para paralizar el flujo energético mundial.

No es una guerra convencional: es una guerra asimétrica donde un actor debilitado puede, sin embargo, alterar el equilibrio económico del planeta.

Irán, incluso con su fuerza aérea y naval reducidas, ha demostrado que no necesita ganar la guerra para influir en ella.

Le basta con encarecerla.

Le basta con generar incertidumbre.

Le basta con afectar los mercados.

En ese punto, la guerra entra de lleno en la lógica de la geoeconomía armada.

Porque mientras Estados Unidos despliega más de 50,000 efectivos en la región y envía refuerzos —incluidos 2,500 marines adicionales—, el verdadero campo de batalla se desplaza hacia otro lugar: el precio del petróleo, los seguros marítimos, los mercados financieros y las decisiones de los aliados.

Trump ha comenzado a pedir ayuda a otros países para asegurar el estrecho de Ormuz.

Pero esos mismos aliados —Europa, Japón, otros actores clave— dudan.

No quieren asumir los costos de una guerra cuyo final es incierto.

Mientras tanto, China observa.

Observa porque sabe que cada interrupción en el suministro energético tiene consecuencias directas sobre su economía.

Observa porque recuerda que el año pasado logró presionar a Washington utilizando su control sobre minerales críticos.

Observa porque entiende que esta guerra puede convertirse en una negociación global.

De hecho, el viaje previsto de Trump a China, que originalmente debía centrarse en comercio y seguridad, ha cambiado de naturaleza.

Ahora la guerra lo domina todo.

El petróleo iraní. El petróleo venezolano. Las rutas marítimas. Las sanciones. Los minerales.

Todo comienza a formar parte de una misma conversación.

Mientras tanto, en el terreno militar, la paradoja se hace evidente.

Estados Unidos ha logrado lo que el Pentágono describe como una superioridad abrumadora: ha destruido gran parte de las defensas aéreas iraníes, ha reducido drásticamente su capacidad de lanzamiento de misiles y ha paralizado buena parte de su armada.

Sin embargo, la guerra continúa.

Porque destruir un ejército no significa controlar el conflicto.

Irán sigue teniendo herramientas: ciberataques, milicias, terrorismo, sabotaje marítimo.

Sigue teniendo voluntad.

Sobre todo, sigue teniendo tiempo.

En esa combinación —capacidad limitada pero persistente— reside la esencia de la guerra moderna.

No se trata de vencer de forma absoluta.

Se trata de resistir lo suficiente para obligar al adversario a negociar.

Ahí volvemos al punto inicial.

La geoeconomía armada no busca necesariamente la victoria total.

Busca crear condiciones de presión.

Busca modificar comportamientos.

Busca sentar al adversario en la mesa.

Pero esa lógica también encierra un riesgo.

Porque cuando la guerra se convierte en instrumento de negociación, puede prolongarse indefinidamente.

Puede moverse entre la intensidad y la pausa, entre el ataque y la diplomacia, sin llegar nunca a una resolución clara.

En ese escenario, el mundo entero queda atrapado.

El petróleo sube. Los mercados tiemblan. Las alianzas se tensan. Las economías se recalibran.

Y las grandes potencias —Estados Unidos y China— comienzan a medir no solo su fuerza militar, sino su capacidad de resistir, de presionar y de adaptarse.

Quizás por eso, cuando Trump se siente finalmente frente a Xi Jinping, la conversación no girará únicamente en torno a la guerra.

Girará en torno al poder.

Al control de la energía. Al dominio de las cadenas de suministro. Al equilibrio entre destrucción y negociación.

Entonces quedará claro que esta guerra, que comenzó en el Golfo Pérsico, nunca fue solo una guerra regional.

Fue, desde el principio, una batalla silenciosa por el orden económico del mundo.

Una batalla en la que los misiles hacen ruido, pero donde las decisiones verdaderamente decisivas se toman en silencio.

En los mercados. En los puertos. En las rutas invisibles del comercio global.

Ahí donde hoy se está definiendo, sin que muchos lo comprendan aún, el verdadero rostro del poder en el siglo XXI.

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