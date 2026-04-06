García Fermín llama apoyar consultas planteadas por el presidente Luis Abinader

El doctor Franklin García Fermín, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), valoró de manera positiva y responsable la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de convocar a un amplio proceso de consultas nacionales con los distintos sectores productivos, políticos y sociales del país, con el propósito de construir un gran acuerdo nacional frente a la actual crisis global.

El dirigente político destacó que esta iniciativa constituye una muestra inequívoca de liderazgo democrático, apertura al diálogo y compromiso con la estabilidad económica y social de la nación. “En momentos de incertidumbre internacional, es fundamental que prevalezca la unidad nacional, el sentido de responsabilidad colectiva y la búsqueda de soluciones consensuadas”, expresó.

Asimismo, el doctor García Fermín subrayó que el complejo escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y el incremento sostenido de los precios del petróleo, obliga a los Estados a actuar con prudencia, previsión y cohesión interna. En ese sentido, consideró acertada la disposición del Gobierno de socializar las medidas diseñadas, a fin de garantizar transparencia, participación y legitimidad en las decisiones que se adopten.

“El llamado del presidente Abinader debe ser asumido por todos los sectores como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática y proteger a las familias dominicanas de los efectos adversos de una crisis global cuyo desenlace aún es incierto”, afirmó.

El miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM reiteró el compromiso de esa organización política de respaldar todas aquellas iniciativas orientadas a preservar el crecimiento económico, la estabilidad social y el bienestar del pueblo dominicano.

Finalmente, exhortó a las fuerzas vivas de la nación a actuar con visión de Estado, colocando el interés nacional por encima de cualquier diferencia particular, y a integrarse de manera constructiva en este proceso de diálogo convocado por el Poder Ejecutivo.

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