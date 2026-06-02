García Fermín llama a perremeístas de Florida a fortalecer la unidad para garantizar el triunfo en 2028

Miami, Florida. – El doctor Franklin García Fermín, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exhortó a la dirigencia y militancia de esa

organización política en la ciudad de Miami a preservar la unidad partidaria y respaldar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader como garantía para alcanzar una nueva victoria electoral en los comicios de 2028.

Durante un encuentro celebrado con dirigentes y miembros de la seccional del PRM en Miami, García Fermín destacó que la fortaleza de la organización descansa en la cohesión de sus estructuras, la disciplina de sus dirigentes y el compromiso de sus militantes con los principios democráticos y las transformaciones que impulsa el actual gobierno.

“El principal desafío del PRM es mantener su unidad y fortalecer su vinculación con la sociedad dominicana. Solo así podremos consolidar los cambios que vive el país y asegurar una nueva victoria electoral en 2028”, expresó.

El dirigente político también llamó a los perremeístas residentes en el exterior a convertirse en promotores de los logros alcanzados por la administración del presidente Luis Abinader, resaltando los avances registrados en materia de transparencia, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, educación y desarrollo social.

En el marco de la actividad, García Fermín puso en circulación su opúsculo “El Camino para Profundizar el Cambio y Mantenernos en el Poder”, una reflexión política en la que sostiene que la unidad interna del PRM constituye un requisito indispensable para preservar la confianza ciudadana y garantizar la continuidad del proyecto de transformación que encabeza el presidente Abinader.

La actividad contó con la participación de importantes dirigentes de la seccional del PRM en Miami, entre ellos Juan Montilla, presidente de la seccional; el doctor Luis Lasose, secretario general; el ingeniero Kelvin Acosta Vélez, primer vicepresidente; el arquitecto Juan Bautista Medina, presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) en Florida; el doctor Rafael Arturo Valdez, secretario electoral; el licenciado Norberto Martínez, secretario de Comunicaciones; Blanca Iris Díaz, directora de Relaciones Públicas; la licenciada Lllineta Maitte Attias, presidenta del Frente de Abogados; el ingeniero Nelson de la Cruz, presidente de la Región Broward; la doctora Soraya Virginia Aguasvivas, miembro de la Comisión Local de Organización (CLO) y presidenta de la Fundación Anymos; así como la señora Soledad Cruz.

Desde Santo Domingo acompañaron al doctor García Fermín el doctor José A. Cancel y el ingeniero Juan Morfa.

El encuentro tuvo lugar en uno de los salones del Hotel EB Miami, donde los asistentes intercambiaron impresiones sobre los desafíos políticos de cara al futuro y reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento institucional del PRM y el respaldo a la gestión gubernamental encabezada por el presidente Luis Abinader.

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