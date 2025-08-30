Ganó el Colegio Dominicano de Periodistas, El liderazgo histórico y juicioso del CDP se impuso

Por Zunilda Mercedes Fondeur

Jose Bujosa Mieses, Mercedes Castillo y Olivo De León reafirman la confianza de las bases del CDP y evidenciaron ser excelentes estrategas en política gremial, en las elecciones recién finalizadas de forma simultánea este viernes 29.

Hay que reconocer también los nuevos talentos como Gabriel Cruz, Wilder Páez y Yudelki Guerrero, así como los viejos y nuevos líderes de las seccionales y en general el equipazo del Movimiento Marcelino Vega en general y en el exterior encabezado por el coordinador en EE.UU, Federico Pinales, Quisqueya Primavera Guerrero, Jenny Gomez, Adalberto Dominguez – Journalist, Mayra La Paz, Miguel Acevedo, Dominga Valdez, Carlos Julio Féliz y quien escribe Zunilda Fondeur Sub Coordinadora.

Felicitaciones especiales para las autoridades del CDP, IPPP, TD y el Distrito Nacional, Luis Perez Novas, Gabriel Cruz, Yudelki Guerrero y Wilder Páez y una larga lista en la que no pueden faltar Julian Sosa, Candida Ortega, Candida Acosta y Jose Madera.

En todas las Seccionales del exterior ganó la plancha 1 a nivel nacional, gracias al buen trabajo que hicimos en equipo en especial los representantes del MMV y a nivel local en Nueva Jersey, Puerto Rico, Miami y en la Florida Central, en la que Luis Pérez y Yudelki sacaron la totalidad de los 17 votos y en el IPPP 16 para Gabriel Cruz y un voto para la plancha #3.

Terminada la contienda electoral, procedamos a fortalecer nuestro CDP con la unión generalizada, por el compromiso gremialista, social, profesional y fraterno. Felicitaciones a Ibelka Ureña y su equipo de la SECCIONAL NEOYORQUINA, que nos es tan inherente, resaltando la constante labor de la actual secretaria general Mirtha Escritora Pina y les invito a aprovechar la capacidad, el talento, experiencia y liderazgo de sus contendores, encabezados por Dra Lissette Montolío Payán, Roselia Niurka Hidalgo y Jenny Gomez. El mismo mensaje va para todas las seccionales y el Distrito Nacional.

A la Comisión Electoral general presidida por el Premio Nacional de Periodismo Quiterio Cedeño y su equipo en la persona de la secretaría Nurys Paulino, así mismo a los auxiliares de todas las seccionales, resaltando el pulcro trabajo del presidente Carlos MarquezCabrera, secretario Pablo Colón y vocal Socorro Núñez en la Florida Central.

Agradecimiento especial al Notario Público Rubén Reyes.

Zunilda Mercedes Fondeur Secretaria General en el CDP Seccional Florida Central y secretaria de finanzas en la nueva directiva encabezada por Gheidy Carolina De la Cruz, seguirá aportando, como debe ser y solicita lo propio a los demás.

Mayra La Paz y Néstor Porfirio Nuñez fueron delegados de la plancha local y Cecilio Enrique Rodríguez de la Plancha Nacional.

Las votaciones arrojaron el siguiente resultado general:

Con un total de 1301 votos emitidos. la plancha no.1 ganó el Comité Ejecutivo con un boletín provisional de 618 votos para un 48% de un total de votos emitidos. Está la encabeza Luis Perez

Plancha 2 encabezada por Gustavo Guzmán con 248 votos para un 19% y

Plancha 3 con Aurelio Henriquez alcanzó 435 votos para un

33%.

EL IPPP LA PLANCHA UNO QUE LIDERA GABRIEL CRUZ ALCANZÓ 462 VOTOS. LA PLANCHA NO. 2 DE LUIS GARCÍA ALCANZÓ 254 Y LA PLANCHA 3 que lidera Siddy Roque obtuvo 400 VOTOS.

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO PLANCHA 1 ENCABEZADA POR YUDELKI GUERRERO OBTUVO 503 VOTOS

PLANCHA 2 RAFAEL PERALTA ROMERO CON 226 VOTOS

PLANCHA 3 TEOFILO BONILLA CON 348 VOTOS.

En el Distrito Nacional Wilder Paez plancha 1 con 286 votos.

Plancha 2 Descorides de la Rosa con 235 votos y la plancha no. 3 de Francisco Marte obtuvo 240 votos.