Ganadores del Torneo de Golf Regional Norte 2025 de AMCHAMDR

Esta edición del torneo de golf se celebró en Playa Dorada Golf Club, en Puerto Plata.

Los jugadores disputaron la justa en la modalidad de scramble en parejas.

Con su victoria en la Categoría A Gross, Guillermo Fernández y George Morales Jr. se proclamaron ganadores de esta edición del Torneo de Golf Regional Norte de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), disputado el sábado 9 de agosto en el Campo de Golf Playa Dorada, Puerto Plata.

La jornada inició a las 7:00 a.m. con el registro de jugadores, seguido de las notas del himno nacional. Posteriormente, Juan Manuel Ureña, miembro del Consejo de Directores de AMCHAMDR, dio la bienvenida a los presentes, y Francesca Rainieri, presidenta del Consejo de Directores, dio unas palabras de apertura, realizando posteriormente el saque de honor.

Las reglas del torneo fueron presentadas por Rafael Castillos, director técnico del torneo. Los equipos compitieron bajo la modalidad scramble en parejas, en un ambiente de integración y sana competencia.

Al cierre de la ronda, los participantes se reunieron en la Casa Club para el almuerzo de premiación y rifa de obsequios, donde Román Medina Diplán, director del Comité Provincial de AMCHAMDR, ofreció palabras de agradecimiento a jugadores, patrocinadores y colaboradores.