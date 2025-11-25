Fundación exige políticas gubernamentales claras que detengan los feminicidios

SANTO DOMINGO. -La Fundación Gestión y Desarrollo de la Mujer (Fugesdemu) exigió ayer políticas gubernamentales “claras y precisas” que detengan la creciente ola de feminicidios en el país.

Felicia Contreras, presidenta de la entidad, deploró que, según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años hayan muerto más de 700 mujeres a manos de sus verdugos.

Contreras habló en esos términos en el Altar de la Patria, donde la institución que dirige depositó una ofrenda floral en honor a las víctimas de violencia de género en República Dominicana, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“En 2024, se contabilizaron 130 muertes de mujeres en condiciones de violencia y necesitamos más acciones preventivas para detener tanta violencia”, dijo.

La fecha fue instituida por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) en memoria de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, mandada a asesinar por el tirado Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.

La fecha honra, también, a las mujeres que a lo largo de la historia han perdido la vida por la violencia de género y luchando por los derechos fundamentales de las mujeres.

Entre ellas, recordamos con especial respeto a Mamá Tingó, campesina y líder comunitaria, asesinada por defender la tierra.

Felicita Contreras estuvo acompañada de decenas de mujeres que son directivas y miembros de Fugesdemu.

Visited 2 times, 2 visit(s) today