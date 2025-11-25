- Publicidad -
Nacionales

Fundación exige políticas gubernamentales claras que detengan los feminicidios

PRIMICIAS DIGITAL25 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura
SANTO DOMINGO. -La Fundación Gestión y Desarrollo de la Mujer (Fugesdemu) exigió ayer políticas gubernamentales “claras y precisas” que detengan la creciente ola de feminicidios en el país.
Felicia Contreras, presidenta de la entidad, deploró que, según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años hayan muerto más de 700 mujeres a manos de sus verdugos.
Contreras habló en esos términos en el Altar de la Patria, donde la institución que dirige depositó una ofrenda floral en honor a las víctimas de violencia de género en República Dominicana, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“En 2024, se contabilizaron 130 muertes de mujeres en condiciones de violencia y necesitamos más acciones preventivas para detener tanta violencia”, dijo.
La fecha fue instituida por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) en memoria de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, mandada a asesinar por el tirado Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.
La fecha honra, también, a las mujeres que a lo largo de la historia han perdido la vida por la violencia de género y luchando por los derechos fundamentales de las mujeres.
Entre ellas, recordamos con especial respeto a Mamá Tingó, campesina y líder comunitaria, asesinada por defender la tierra.
Felicita Contreras estuvo acompañada de decenas de mujeres que son directivas y miembros de Fugesdemu.
Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL25 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

ADN y MUDE firman acuerdo para prevenir violencia de género y promover manejo de residuos

25 de noviembre de 2025

ROI reconoce esfuerzos del CNM, pero enfatiza la necesidad de entrevistas uniformes y libres de sesgos

25 de noviembre de 2025

Diócesis Stella Maris critica sentencia TC y afirma debió Consultar Las Fuerzas Armadas y PN antes de evacuar sentencia

25 de noviembre de 2025

Luis “El Gallo” dice que el voto preferencial permite que los narcotraficantes compren candidaturas, por lo que pide su eliminación

25 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!