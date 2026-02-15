- Publicidad -
Cibao

Frente Amplio lamenta fallecimiento de Emmanuel Del Castillo, director del periódico La Información

PERIODICO PRIMICIAS15 de febrero de 2026
Santiago de los Caballeros, RD. – El Frente Amplio expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de Emmanuel Del Castillo, director del periódico La Información, uno de los diarios más antiguos y respetados de la República Dominicana.

Mediante un comunicado de prensa, la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, destacó que Del Castillo fue una figura clave en la consolidación de un periodismo comprometido con la verdad, la ética profesional y los valores democráticos, resaltando su papel en el fortalecimiento de la comunicación social desde Santiago de los Caballeros.

“Don Emmanuel del Castillo deja un legado invaluable para el país. Su ecuanimidad, su firme compromiso con la información responsable y su defensa permanente de los intereses del Cibao lo convierten en un referente del ejercicio periodístico dominicano”, expresó Cabrera.

El Frente Amplio señaló que, bajo su dirección, La Información se consolidó como una voz influyente en el debate público nacional, caracterizada por el rigor informativo y el respeto a la pluralidad de ideas, contribuyendo al fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana.

El FA manifestó su solidaridad con los familiares, colegas y amigos del reconocido comunicador, así como con todo el equipo del periódico La Información, al tiempo que reiteró su reconocimiento a la trayectoria de quien dedicó su vida al servicio del periodismo y de la sociedad dominicana

