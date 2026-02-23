Frente Amplio condena nuevo apagón nacional y advierte sobre crisis estructural del sistema eléctrico dominicano

Santo Domingo, RD.- El Frente Amplio expresó su más enérgica condena ante el nuevo evento de interrupción masiva del servicio eléctrico registrado este lunes, el cual marca la segunda ocasión en un corto período en que una falla de gran magnitud vuelve a dejar al descubierto la vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La organización política afirmó que la caída de más de un 60 % de la generación energética, que provocó un apagón parcial en gran parte del territorio nacional, constituye una señal alarmante del deterioro estructural del sistema y evidencia la ausencia de planificación estratégica, mantenimiento oportuno y supervisión eficaz por parte de las autoridades responsables del sector eléctrico.

“El país no puede normalizar que fallas técnicas reiteradas paralicen la producción nacional, afecten hospitales, comercios y hogares, mientras el Gobierno guarda silencio o responde con explicaciones tardías e insuficientes”, expresó Maria Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio

El FA recordó que en noviembre de 2025 ya se había producido un apagón general asociado a la subestación de San Pedro de Macorís, situación que debió encender las alarmas institucionales para prevenir nuevos eventos. Sin embargo, a juicio de la organización, la repetición de incidentes demuestra que no se han adoptado las medidas correctivas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema de transmisión y generación eléctrica.

La organización exigió al Gobierno central, al Ministerio de Energía y Minas, a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), a la Superintendencia de Electricidad y a los organismos reguladores ofrecer explicaciones claras e inmediatas al país, así como publicar un informe técnico independiente que detalle las causas reales del colapso energético, los responsables institucionales y las acciones correctivas que serán implementadas, al tiempo que advirtió que estos apagones reiterados tienen consecuencias directas sobre la economía popular, incrementando los costos de producción y deterioran la calidad de vida de los dominicanos.

