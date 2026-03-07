Frente Amplio condena iniciativa del Senado para eliminar las candidaturas independientes

Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio (FA) calificó como regresiva y antidemocrática la iniciativa legislativa impulsada en el Congreso Nacional que pretende derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley núm. 20-23 de Régimen Electoral, con el objetivo de suprimir la posibilidad de candidaturas independientes, a pesar de la Sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que ordenó establecer un marco legal para su regulación.

El Frente Amplio recordó que dicha sentencia del Tribunal Constitucional representa un avance significativo para la democracia dominicana, al reconocer el derecho de los ciudadanos a ser elegidos sin la obligación de pertenecer a un partido político, ampliando así los mecanismos de participación política y fortaleciendo el carácter plural del sistema democrático.

“Intentar eliminar las candidaturas independientes es un claro retroceso democrático, que, en lugar de ampliar la participación ciudadana, se busca restringirla para proteger los privilegios de los partidos tradicionales”, expresó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.

Advirtió que el argumento de que las candidaturas independientes podrían generar “desorden” en la boleta electoral carece de fundamento democrático. “Las democracias modernas se fortalecen con más participación y más opciones para la ciudadanía, no con restricciones que limiten el derecho de elegir y ser elegido”, señaló María Teresa Cabrera.

De materializarse tal despropósito, el Frente Amplio anunció que abrirá sus espacios de participación política para que ciudadanos y líderes sociales que aspiren a cargos de elección popular puedan presentar sus candidaturas utilizando la boleta del partido, siempre y cuando respondan a perfiles éticos y morales

El Frente Amplio indicó que estas condiciones buscan garantizar que quienes aspiren a cargos públicos lo hagan con responsabilidad, honorabilidad y compromiso social, contribuyendo a elevar la calidad de la representación política en el país.

Finalmente, la organización hizo un llamado al Congreso Nacional a respetar la sentencia del Tribunal Constitucional y a legislar para garantizar las candidaturas independientes, en lugar de eliminar esta figura del ordenamiento electoral.

