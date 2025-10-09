Primicias octubre 2025, Temas Económicos y Bancarios, deuda pública, exportaciones, alza en el dólar, apagones, comercios chinos, alza en el oro, navidad en cadenas comerciales, otros temas

Alex Jiménez

Director de Primicias

El Frente Amplio advirtiendo que «la deuda pública crece y el país se estanca», noventa y cinco viviendas construiras en Santo Domingo Oeste, entregadas por el presidente Luis Abinader y ministro Carlos Bonilla, un análisis profundo sobre el proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2026, la crisis eléctrica el dinamismo económico que genera el torneo de beisbol profesional de la LIDOM, el crecimiento en un 32% en las exportaciones del país hacia Haití, superando los US$ 775 millones; el aumento de la solidez del sistema financiero, resaltada por el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W; el incremento en el pago de la nómina pública en el 2026, la difícil situación de los comercios chinos, la onza del oro con precio record sobrepasando los US$ 4 mil dólares, el impacto de la desacerlación global en la economía dominicana, el dólar subiendo de nuevo y vendiéndolo a RD$ 63.20 por uno, la no inclusion de la propina del 10% a los pedidos solicitados por plataformas digitales, la participación de Claro Dominicana y otras importantes empresas en Expo Cibao 2025, los esfuerzos de ECORED y el Fondo de Agua para salvar los ríos Ozama e Isabela, el encadenamiento entre el turismo y el cine, el inicio de la navidad en Plaza Lama, Sirena, la Navidad Espectacular de Casa Cuesta y otras importantes empresas, el premio al emigrante dominicano, la felicitacion de la Cámara Americana de Comercio a la nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos; el respaldo del Banco Agricola a 95 cooperativas, la interpelación de Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), para que explique los apagones a una comisión de diputados, la violación del presupuesto de Educación en debate, avances en la economía naranja, son temas económicos y bancarios en octubre 2025.

Quinta edición de Foro Caribe Naranja rinde homenaje a María Amalia León

La quinta edición del Foro Caribe Naranja, encuentro regional que impulsa el desarrollo de las industrias culturales y creativas, rindió un emotivo homenaje a María Amalia León de Jorge, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, instituciones que fomentan la mejora de la calidad de vida de los dominicanos a través de la educación, las artes y la cultura y el respeto al medio ambiente.

El reconocimiento se otorgó en mérito a su trayectoria de más de tres décadas promoviendo el arte, la educación y la preservación del patrimonio, así como por su liderazgo en iniciativas que han consolidado a la República Dominicana como referente en la proyección internacional de la cultura y la creatividad.

Durante la ceremonia, se destacó el aporte de León a la formación de nuevas generaciones de artistas y gestores culturales, su visión innovadora en la creación de espacios para el diálogo y la investigación, y su firme compromiso con la identidad cultural y la transformación social a través de las artes.

“Este homenaje reconoce no solo la invaluable contribución de María Amalia León al fortalecimiento del ecosistema cultural, sino también su visión de que la creatividad y el arte son motores de desarrollo social y económico”, expresó Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (Acroarte).

De su mano, María Amalia León expresó: “Toda economía es cultura, y toda cultura, a su vez, posee una base económica. La una no existe sin la otra. Ambas presuponen y potencian. La economía naranja no solo sea un espacio de producción, consumo de bienes y servicios culturales, sino también un escenario en el que nuestras actitudes, saberes y condiciones de vida determinan las dinámicas del mercado”.

Afirmó que en la República Dominicana, si bien el aporte de las industrias culturales y creativas ha seguido creciendo con un impacto cuantitativo cada vez mayor, desde el punto de vista cualitativo, su impacto es inconmensurable.

“ Nuestra experiencia más cercana está vinculada a la labor de la Fundación Eduardo León Jiménes y sus proyectos El Pabellón de Lecho en el Jardín Botánico Nacional creado en 1980, el Centro León y la Emisora Raíces, instituciones que nacieron en el 2003 como un gesto de gratitud de la familia León hacia el pueblo dominicano por su apoyo de siempre y una apuesta de que la cultura es, en todas sus dimensiones, la mejor inversión para lograr transformaciones individuales y colectivas”.

Finalizó diciendo que estos espacios se esfuerzan por contribuir a que la cultura se asuma a la vez como una vía de crecimiento intelectual, espiritual y también como un espacio que aporta y dinamiza a la economía, crea empleos, fortalece la educación, alimenta la identidad y abre al país hacia el Caribe y el mundo.

Con este homenaje, el Foro Caribe Naranja reafirma su misión de reconocer a quienes, como María Amalia León, han dedicado su vida a fortalecer la cultura y la creatividad en el Caribe y América Latina.

Sobre María Amalia León

Presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León. Cofundó y fue directora académica durante 25 años de la Comunidad Educativa Lux Mundi. Licenciada en Educación mención Filosofía y Letras, cuenta con estudios en Dinámicas de Grupo. Doctora en Filosofía y Lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid, España, tiene un título en Administración Escolar. Posee un Doctorado Honoris Causa de la Universidad APEC, en República Dominicana. Reconocida con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, conferida en nombre de su Majestad el Rey Don Felipe VI. En el 2024 recibió el Premio de Mecenazgo Latinoamericano, de manos de su Majestad la Reina Doña Sofía, por la Fundación Callia, y ha sido condecorada con el Chevalier Des Arts Et Lettres por la Embajada de Francia.

Desde el año 2021 preside el Voluntariado de Museos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y desde el 2024 es Miembro del Consejo de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, designada en estas posiciones honoríficas por el presidente de la República Dominicana. Es miembro activo de consejos ejecutivos de prestigiosas instituciones en la República Dominicana tales como: Consejo Nacional de Cultura, Fundación Sinfonía, Fundación Amigos del Teatro Nacional, Fundación Amigos de la Ciudad Colonial, entre otros.

Miembro del Patronato de la Fundación Reina Sofía y del Patronato Fundación Amigos Museo del Prado en España, del Comité Latinoamericano de Adquisiciones del museo Tate Modern en el Reino Unido, de la Junta de Asesores del Instituto de Estudios Dominicanos de la City University of New York (CUNY DSI), de la Junta Nacional del Smithsonian Institution, y del Fondo Latinoamericano y del Caribe (LACF) del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

Entre sus publicaciones compartidas, destacan “Cuando El Viento Habla” (ficción para niños, colección Cuentos de la Reserva de la Biósfera, 2009); “Las Fundaciones, Voz de La Solidaridad”, en Los Derechos Humanos en su Origen: La República Dominicana y Antón De Montesinos (Universidad Complutense de Madrid, Cooperación Española, Quinta Dominica, 2011); “Génesis de un Milagro” (ficción para niños, colección Arte Libro BHD, 2015) y “Los Valores a través del Simbolismo Literario”, edición de su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid

FRENTE AMPLIO ADVIERTE: «LA DEUDA CRECE Y EL PAIS SE ESTANCA»

El Frente Amplio, rechazó enérgicamente las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, de voceros del PLD y de la Fuerza del Pueblo sobre la deuda pública, calificando el intercambio como un “debate trampa” que distrae a la ciudadanía y evita responder lo esencial: ¿para qué se endeuda el país y con qué resultados?

Cabrera afirmó que mientras se intercambian culpas sobre “quién endeudó más”, la realidad es que la deuda del sector público consolidado superó en 2024 los US$71,000 millones (cerca del 58 % del PIB, según cifras oficiales), con un ritmo de crecimiento que rebasa la productividad y con una institucionalidad fiscal que no garantiza transparencia, eficiencia ni sostenibilidad. “No es solo el monto: es la opacidad del destino de cada préstamo y el uso recurrente de la deuda para gasto corriente y clientelismo, en lugar de financiar inversión productiva con retorno social y económico medible”, subrayó.

Para el Frente Amplio, el problema no distingue colores partidarios. Desde 2000 ninguna administración redujo el endeudamiento neto; por el contrario, se justifican nuevos créditos con el argumento de “continuar programas” o “sostener estabilidad”. “Ni PRM ni PLD ni FP han enfrentado la raíz: un modelo fiscal que premia el déficit tolera una presión tributaria estancada en torno al 14 % del PIB de las más bajas de la región y convive con altos niveles de evasión (más del 47 % en ITBIS y más del 60 % en ISR empresarial, según estimaciones de la DGII). A más deuda, más fuga por corrupción y exenciones mal diseñadas”, denunció Cabrera.

El Frente Amplio planteó que el país debe responder tres preguntas ineludibles. Primero, sostenibilidad y uso de la deuda: ¿cuánto se destinó a infraestructura, educación y productividad, y cuánto a cubrir déficit operativo? “Incluso estimaciones multilaterales sugieren que, por cada dólar prestado, apenas 40 centavos se convierten en inversión productiva; el resto se diluye en gasto corriente. Eso es deuda sin desarrollo”, dijo Cabrera. Segundo, mecanismos efectivos de control: se requiere una Ley de Responsabilidad Fiscal vinculante, con límites al déficit y a la deuda, publicación trimestral y en datos abiertos de la ejecución y del endeudamiento, y fortalecimiento real de la Oficina de Crédito Público y de la Cámara de Cuentas. Tercero, reformas estructurales para que el crecimiento supere la tasa de endeudamiento: reforma tributaria progresiva, combate integral a la evasión y elusión, diversificación productiva y exportadora, revisión de exenciones ineficientes y modernización administrativa.

Como parte de su agenda, el Frente Amplio propuso la existencia de una “regla de oro” que prohíba endeudarse para gasto corriente y límite el crédito a proyectos con retorno verificable, evaluados ex ante y ex post con metodologías públicas; la creación de un Consejo Fiscal Autónomo que emita opinión técnica obligatoria sobre cada nuevo préstamo; metas anuales de reducción de evasión con reportes públicos; y una auditoría independiente de la deuda consolidada y de los pasivos contingentes (incluyendo APP y garantías) para transparentar el verdadero tamaño del endeudamiento.

“No queremos más deuda para pagar la nómina de la ineficiencia. Queremos reglas, datos abiertos y resultados. Cada peso prestado debe convertirse en desarrollo, no en dependencia. El Gobierno, el PLD y la FP, deben asumir responsabilidades y dejar de esconderse detrás de cifras sueltas y consignas”, concluyó María Teresa Cabrera, quien llamó a los medios, a la academia y a la sociedad civil a exigir rendición de cuentas y a respaldar una transformación fiscal que ponga la deuda al servicio del progreso, no de la politiquería.