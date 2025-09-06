FrankOs, representa a la República Dominicana en la gran fiesta de la música latina en Barranquilla

Barranquilla, Colombia. El grupo dominicano FrankOs, integrado por Frank Castillo y Oscar Estrella, participó en los Premios Monitor Latino 2025, celebrados en Barranquilla del 1 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro.

Su presencia en este importante encuentro musical reafirma el proceso de expansión e internacionalización de la agrupación, que busca llevar su propuesta de merengue fusión a toda Latinoamérica.

La agenda inició el lunes con un exclusivo showcase en el restaurante El Varadero, donde FrankOs presentó un medley con tres de los temas de su nueva producción: “Pegaíto”, “Asesina” y “Pa’l Agua”. La actuación estuvo dirigida a ejecutivos de la industria, artistas y medios internacionales, marcando el inicio de una semana cargada de música y conexión cultural.

FrankOs también formó parte del cóctel de bienvenida, celebrado en el restaurante Frog Legs y en la gala de premiación donde se dieron cita importantes figuras de la música dominicana como El Cata, Amaury Gutiérrez, Jandy Feliz, Crill & Clos, junto a invitados internacionales. Los anfitriones fueron la presentadora Sarodj Bertin y el productor colombiano Jairo Martínez.

FrankOs fue invitado a presentar la categoría “Mejor Dirección Creativa de Video Musical”, compartiendo escenario con colegas de toda la región. Su participación en la ceremonia reafirmó la relevancia del grupo en el panorama musical latino y el prestigio de la música dominicana en un evento internacional.

Con esta participación en los Premios Monitor Latino 2025, FrankOs no solo consolidó su presencia en un escenario internacional, sino que reafirmó su compromiso con la música dominicana y la misión de llevarla a nuevos horizontes.

La agrupación regresa a República Dominicana con la satisfacción de haber dejado huella en Barranquilla y con la mirada puesta en los próximos pasos de su expansión artística, al tiempo que agradece a Pimentel & Compañía por el respaldo y apoyo en la materialización de esta experiencia.