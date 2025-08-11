- Publicidad -
Políticas

Francisco Domínguez Brito: “Es imperdonable la improvisación del gobierno en el sistema educativo. Hay que planificar”.

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2025
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo.– Francisco Domínguez Brito calificó como “imperdonable” la improvisación del gobierno en el sistema educativo nacional, señalando que la falta de planificación está afectando directamente el inicio del año escolar, la calidad de la enseñanza y las condiciones en las que miles de estudiantes reciben clases.

“El país no puede seguir viviendo cada inicio de año escolar como si fuera una sorpresa. No se trata de improvisar, se trata de planificar. El déficit de aulas, la falta de docentes en zonas clave, la escasez de materiales y las escuelas en reparación son problemas que debieron anticiparse y resolverse con tiempo”, expresó.

Francisco Domínguez Brito enfatizó que la educación requiere una hoja de ruta clara, consensuada con los actores del sistema, que garantice soluciones estructurales y no parches momentáneos.

“Es urgente sentarse a planificar. Si no lo hacemos, seguiremos condenando a nuestros niños y jóvenes a un futuro limitado. La educación es demasiado importante para dejarla a la improvisación”, advirtió.

El dirigente político reiteró su llamado a un gran acuerdo nacional por la educación, con metas medibles, inversión responsable y seguimiento permanente, que convierta las escuelas en verdaderos espacios de aprendizaje y oportunidad.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Luis “El Gallo” denuncia aumentan los precios de la carne de pollo, el arroz, los panes, las habichuelas y el transporte

6 de agosto de 2025

Charlie Mariotti Paz advierte: “Más de 300 mil niños quedarían fuera del año escolar por déficit de aulas”

6 de agosto de 2025

Luis “El Gallo” hace llamado a oposición guarde críticas incendiarias al gobierno, y busque unidad nacional

5 de agosto de 2025

El Senador Carlos Gómez impulsa el desarrollo emprendedor: entrega RD$100 millones en créditos a 400 microempresarios en Moca.

5 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!