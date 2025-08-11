Francisco Domínguez Brito: “Es imperdonable la improvisación del gobierno en el sistema educativo. Hay que planificar”.

Santo Domingo.– Francisco Domínguez Brito calificó como “imperdonable” la improvisación del gobierno en el sistema educativo nacional, señalando que la falta de planificación está afectando directamente el inicio del año escolar, la calidad de la enseñanza y las condiciones en las que miles de estudiantes reciben clases.

“El país no puede seguir viviendo cada inicio de año escolar como si fuera una sorpresa. No se trata de improvisar, se trata de planificar. El déficit de aulas, la falta de docentes en zonas clave, la escasez de materiales y las escuelas en reparación son problemas que debieron anticiparse y resolverse con tiempo”, expresó.

Francisco Domínguez Brito enfatizó que la educación requiere una hoja de ruta clara, consensuada con los actores del sistema, que garantice soluciones estructurales y no parches momentáneos.

“Es urgente sentarse a planificar. Si no lo hacemos, seguiremos condenando a nuestros niños y jóvenes a un futuro limitado. La educación es demasiado importante para dejarla a la improvisación”, advirtió.

El dirigente político reiteró su llamado a un gran acuerdo nacional por la educación, con metas medibles, inversión responsable y seguimiento permanente, que convierta las escuelas en verdaderos espacios de aprendizaje y oportunidad.