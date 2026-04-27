Foro y Frente Cívico y Social advierte que el país no resiste más improvisación frente al costo de vida Dr. Isaías Ramos afirma que seguir subsidiando mal, importando mal y endeudándose mal compromete el destino de la República

Santo Domingo, R.D. — El Dr. Isaías Ramos, presidente-fundador del Foro y Frente Cívico y Social, advirtió que la República Dominicana ha llegado a un punto en el que el costo de vida ya no puede seguir enfrentándose con improvisación, déficit y subsidios generales que no resuelven el problema de fondo. Ramos sostuvo que el drama económico que vive el país ya no es solo fiscal o técnico: es profundamente humano.

“La factura no la paga una cifra. La paga la madre que reduce comida, el productor que ve subir sus costos y la familia que descubre, una vez más, que el mes es más largo que el salario. La paga también el hogar que cada semana tiene que escoger entre completar la compra, pagar el pasaje o posponer una medicina”, expresó. El presidente-fundador del Foro y Frente Cívico y Social afirmó que el subsidio actual al combustible y al sector eléctrico no solo es fiscalmente insostenible, sino también social y fiscalmente injustificable, porque termina financiándose con más deuda y más presión sobre generaciones futuras.

A su juicio, el país ha normalizado comprar semanas de aparente alivio al precio de años de dependencia. Asimismo, reclamó una auditoría integral del sistema eléctrico, desde la generación hasta la distribución, al considerar que sin una verdad completa sobre pérdidas, costos y responsabilidades, el país seguirá discutiendo fragmentos y no la raíz del problema.

Ramos advirtió además que la vulnerabilidad se agrava por el abandono de la producción nacional de alimentos. “Durante demasiado tiempo se ha tolerado una lógica de importación fácil que beneficia a pocos y debilita al productor local. Eso es comer hoy para pasar hambre mañana”, señaló. Frente a esta realidad, el Foro y Frente Cívico y Social planteó cuatro decisiones urgentes: una auditoría integral del sector eléctrico; la sustitución de subsidios generales por protección directa, focalizada y verificable; una defensa seria de la producción nacional con planificación, crédito, logística, compras públicas inteligentes y reactivación de INESPRE; y un blindaje fiscal real que termine con la cultura del déficit permanente.

“La responsabilidad de un liderazgo serio no es administrar el deterioro, sino corregirlo antes de que se convierta en destino. Un país que subsidia mal, importa mal y se endeuda mal no protege a su pueblo: compromete su destino. Ya basta de improvisar; es tiempo de gobernar”, concluyó Ramos.

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