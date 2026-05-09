FOPPPREDOM respalda a la JCE en defensa del sistema de partidos ante posibles recortes de financiamiento

SANTO DOMINGO, RD – El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) manifestó este viernes su respaldo irrestricto a la posición asumida por la Junta Central Electoral (JCE) en defensa del sistema de partidos y el cumplimiento de la ley respecto al financiamiento público.

La entidad, que agrupa a diversas organizaciones políticas, advirtió que cualquier intento de reducir los fondos consignados por ley representa una amenaza directa a la estabilidad democrática y una «asfixia económica» que compromete la operatividad institucional de los partidos para el año 2026.

La posición asumida por la Junta Central Electoral constituye un acto de alta responsabilidad institucional, en tanto reconoce que una nueva reducción del financiamiento público tendría consecuencias profundamente negativas sobre la planificación operativa, administrativa, educativa y organizativa de las organizaciones políticas, afectando no sólo a los partidos, sino también al propio equilibrio del sistema democrático dominicano.

El FOPPPREDOM considera que el comunicado emitido por el órgano electoral fortalece los principios de seguridad jurídica, equidad electoral, transparencia y legalidad, al advertir que las reglas del sistema político no pueden ser alteradas de manera improvisada ni en detrimento de la estabilidad institucional del país.

Resulta particularmente relevante que la Junta Central Electoral haya recordado que los partidos políticos constituyen un componente esencial e indispensable de la democracia y que el financiamiento público no representa un privilegio, sino una garantía constitucional destinada a preservar la pluralidad política, la competencia democrática y la transparencia electoral.

Asimismo, FOPPPREDOM recuerda respetuosamente al Gobierno Central y a las autoridades responsables de la formulación presupuestaria que los efectos de la reducción del 52% aplicada mediante la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026 concluyen en el presente ejercicio fiscal.

En consecuencia, a partir del año 2027, el financiamiento público de los partidos políticos debe ser restituido íntegramente conforme a lo establecido por el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, especialmente tomando en consideración los procesos de selección de pre-candidaturas, candidaturas; convenciones y primarias, así como el inicio de las campañas electorales municipales, del ciclo electoral correspondiente a las elecciones de febrero del año 2028.

El debilitamiento económico del sistema de partidos no afecta únicamente a las organizaciones políticas; también compromete tareas fundamentales vinculadas a la formación democrática, la educación política, la participación ciudadana, la organización territorial y la estabilidad institucional de la República Dominicana.

FOPPPREDOM reitera finalmente su disposición permanente al diálogo institucional, al consenso democrático y a la búsqueda de soluciones responsables que permitan preservar el equilibrio del sistema político-electoral dominicano dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República.

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