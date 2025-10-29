FISCALÍA DISTRITO NACIONAL EXCLUYE DEL CASO JET SET, SEÑORA ANA GRECIA LÓPEZ, QUIEN FIGURA COMO GERENTE DE LA EMPRESA INVERSIONES E Y L S.R.L.

El doctor Jorge Lora Castillo dijo que en representación de la familia BLANC PAOLA, compuesta por la viuda y tres hijos (dos de ellos menores de edad); de RAMÓN OSIRIS BLANC CASTILLO, fallecido en la tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida la madrugada del día 8 de abril del 2025, denuncia ante la opinión pública que la Fiscalía del Distrito Nacional excluyó del expediente a la señora ANA GRECIA LÓPEZ, quien figura como gerente de la empresa INVERSIONES E Y L S.R.L.

Por lo que solicita que sean incluidos en el expediente y proceso abierto, todas aquellas personas que, societariamente se encuentren vinculadas a la tragedia absurda e innecesaria, que dio lugar a la muerte de más de 230 personas, y que, mediante maniobras ilegales, abusivas e inciertas, pretenden ser excluidas del proceso. Inclusive, pretendiendo excluir a la señora ANA GRECIA LÓPEZ de su calidad de gerente en la empresa INVERSIONES E Y L S.R.L.

Indica el abogado de una de las víctimas que, conforme a las propias declaraciones públicas de los encartados ANTONIO ESPAILLAT y compartes, la empresa propietaria de la discoteca JET SET, lo era la entidad INVERSIONES E Y L S.R.L. con domicilio en la avenida Independencia, Plaza El Portal número 14, en esta ciudad, con un capital social de apenas cien mil pesos (RD$100,000.00) conforme al certificado de registro mercantil número 61342SD, registro nacional del Contribuyente numero 1-01-65282-9, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, con vigencia hasta el 9 de septiembre del 2026;

Sostiene qué los únicos accionistas de dicha empresa, responsable del sometimiento por homicidio involuntario de más de doscientas treinta personas, y la mutilación de más de ciento veinte personas, son los nombrados ANA GRECIA LÓPEZ, y ANTONIO ESPAILLAT LOPEZ, ambos en calidad de gerentes, conforme al registro mercantil.

Manifestó que en base a dicha calidad de gerentes, los exponentes, interpusieron formal querella con constitución en actor civil ante la PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, contra ANTONIO ESPAILLAT LOPEZ, ANA GRACIA LOPEZ y la empresa INVERSIONES E Y L S.R.L. en día 19 de mayo del 2025.

Sin embargo, los fiscales investigadores, sin ningún tipo de razón, ni justificación ni aval procesal alguno, solo solicitaron en su oportunidad medidas de coerción contra ANTONIO ESPAILLAT y MARIBEL ESPAILLAT DE VERAS, quien societariamente no tiene ningún vínculo con la entidad INVERSIONES E Y L S.R.L., y excluyendo a la GERENTE de la empresa ANA GRECIA LOPEZ, sin justificación, con evidente favoritismo y parcialidad cuestionable.

Medida de coerción que fue conocida por una jueza relacionada con vínculos sanguíneos de primer grado, con empleados de socios con inversiones multimillonarias, del señor ANTONIO ESPAILLAT LOPEZ, conforme pruebas que serán publicadas oportunamente.

Expresó que la familia BLANC PAOLA insiste todas sus partes, la querella interpuesta, sus reclamaciones penales y pecuniarias, y exigen, en su condición de víctimas, con el derecho de la sangre de su deudo, de la cual están manchadas las manos de los encartados, que sean incluidos en el expediente y proceso abierto, todas aquellas personas que, societariamente se encuentren vinculadas a la tragedia absurda e innecesaria, que dio lugar a la muerte de más de 230 personas, y que, mediante maniobras ilegales, abusivas e inciertas, pretenden ser excluidas del proceso. Inclusive, pretendiendo excluir a la señora ANA GRECIA LÓPEZ de su calidad de gerente en la empresa INVERSIONES E Y L S.R.L.

Dijo confiar en la justicia de los hombres, pero más en la justicia divina, para que ilumine a quienes la imparten en este mundo, para que posteriormente su propia conciencia no sea su verdugo.

Visited 2 times, 2 visit(s) today