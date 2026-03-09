Fernando Tatis Jr. y la ofensiva récord de R.D. imponen terror en el Clásico

MIAMI – Considerando los nombres que han representado a la República Dominicana desde el inicio del Clásico Mundial de Béisbol en el 2006, hay pocas cosas que puedan sorprender a estas alturas.
Sin embargo, el lunes ante Israel en el loanDepot park, durante el triunfo 10-1 de la escuadra quisqueyana, los aficionados presenciaron una jornada inédita para una selección que ha iniciado con todo su paso por el certamen del 2026.
En el segundo inning, con las bases llenas, dos outs en la pizarra y su equipo arriba 1-0, Fernando Tatis Jr. castigó un cambio a 78.7 millas por hora del abridor zurdo de Israel, Ryan Prager. La conexión salió de su bate a 104.9 mph y recorrió una distancia proyectada de 400 pies por encima de la barda del jardín izquierdo, aumentando la ventaja de su equipo a 5-0.
“Son momentos únicos que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas”, expresó Tatis Jr. “Era un sueño de niño. Vi al equipo en 2013, tenía 14 años en ese momento. Estuve en Puerto Rico con mi papá en 2009. Este torneo significa todo para nuestros jugadores. Poder hacer eso, tener ese tipo de situación, son momentos que nunca olvidaré”.
Ese fue el primer grand slam en la historia del torneo para la República Dominicana, que ha mostrado una ofensiva despiadada en esta edición del Clásico Mundial.
Oneil Cruz y Team Dominicana celebran la victoria de hoy y se preparan para enfrentar a Venezuela en su próximo partido. pic.twitter.com/1i1buOS8mT
— MLB Español (@mlbespanol) March 9, 2026
“Hoy fue el día de Tatís Jr. Se robó el show”, dijo el manager dominicano, Albert Pujols, “y así de peligrosa es esta alineación. Es decir, un día va a ser Tatis, el otro día [Vladimir] Guerrero, [Juan] Soto, Oneil [Cruz]”.
Pero ahí no terminó el ataque dominicano. Cruz, quien está acostumbrado a ‘romper’ Statcast con sus batazos con los Piratas, se unió a la fiesta un par de entradas después. Con un enorme bambinazo solitario que salió de su bate a 115.8 mph, es el segundo vuelacerca más duro jamás registrado en la historia del Clásico Mundial, empatado con el cañonazo de Junior Caminero del domingo.
¡A la siguiente ronda! pic.twitter.com/pMcsxZ1vVi
— MLB Español (@mlbespanol) March 9, 2026
¿El único jonrón más fuerte? Lo dio el propio Cruz, cuando detonó un inmenso cuadrangular a 116 mph el viernes.
Pero más allá del jonrón con bases llenas de Tatis Jr., el cañonero de los Padres terminó la jornada de 4-3 con seis empujadas, imponiendo un nuevo récord de impulsadas para un jugador dominicano en la historia del Clásico.
De hecho, sólo una persona ha producido más rayitas en un mismo partido en la historia del torneo: Ken Griffey Jr., quien remolcó siete en el 2006.
En total, Dominicana suma nueve jonrones en el torneo, la segunda mayor cantidad para cualquier selección en los primeros tres juegos de un Clásico, por detrás de los 11 bambinazos de Cuba en 2009 y empatando con México en esa misma edición del 2009.
“Es el tipo de equipo que armas en PlayStation o MLB The Show”,expresó el manager de Israel, Brad Ausmus, sobre Dominicana. “Es una de las mejores alineaciones del mundo, francamente”.
Y quizás lo más peligroso de todo es el hecho de que los bateadores dominicanos están siendo pacientes, encabezando el torneo con 29 boletos negociados.
“La disciplina que traen al plato cuando tienes ese tipo de alineación, del primero al noveno bate, pueden hacerle daño a su rival”, agregó Pujols. “Hoy, 11 boletos, eso te demuestra que nuestro equipo es muy paciente y saben, ‘oye, si no es mi momento, me quieres caminar, entonces el siguiente muchacho puede hacer el daño’, y eso es lo que hemos estado haciendo”.
República Dominicana suma otra victoria en el #WorldBaseballClassic 2026 y se mantiene invicta 3-0 en el Pool D. 🇩🇴 pic.twitter.com/zyB2zJO48O
— MLB Español (@mlbespanol) March 9, 2026
Con 34 carreras en menos de tres juegos –teniendo en cuenta el nocaut ante Países Bajos en menos de nueve innings– y con un boleto asegurado para los cuartos de final, Dominicana no sólo está ganando. Está dejando marca.
“Nuestra misión no termina hasta que termina”, aseguró Pujols. “Nuestro país está esperando que ganemos este torneo. No va a ser fácil. Esto sólo nos está dando un pase a la siguiente ronda. Pero vamos a estar listos, y vamos a mantenernos enfocados. Nuestro objetivo es ganar el campeonato”.