Fernando Tatis Jr. y la ofensiva récord de R.D. imponen terror en el Clásico

Pero ahí no terminó el ataque dominicano. Cruz, quien está acostumbrado a ‘romper’ Statcast con sus batazos con los Piratas, se unió a la fiesta un par de entradas después. Con un enorme bambinazo solitario que salió de su bate a 115.8 mph, es el segundo vuelacerca más duro jamás registrado en la historia del Clásico Mundial, empatado con el cañonazo de Junior Caminero del domingo.