Fernando Durán dice lluvias últimas lluvias han sido beneficiosas para la agricultura y la ganadería

PERIODICO PRIMICIAS25 de octubre de 2025
SANTO DOMINGO.- Las lluvias ocasionadas en el país por la tormenta Melissa, convertida ayer en huracán, han sido beneficiosas para agricultura de secano y la ganadería, afirmó el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola), Fernando Durán.
Indicó que, afortunadamente esta época del año es muy apropiada para la siembra de víveres, granos y hortalizas y que, ese sentido, las lluvias provocadas por la tormenta han sido muy beneficiosas.
El alto funcionario estatal aseguró que “la parte más afectada son los caminos rurales y eso puede tener un efecto momentáneo en el flujo de productos del campo a los mercados”.
“La seguridad alimentaria de los dominicanos está garantizada una vez terminadas las lluvias”, precisó el administrador del Bagrícola.
No obstante, Durán manifestó que aún es muy prematuro para cuantificar definitiva del impacto de las lluvias de estos días.
“Las lluvias en sentido general han sido beneficiosas especialmente para la agricultura de secano y la ganadería”, insistió.
Durán dijo que el Bagrícola se mantiene coordinado acciones con las demás instituciones del sector agropecuario del país, para ofrecer apoyo a los productores qué requieran reprogramar sus obligaciones financieras y recursos frescos para seguir adelante con sus proyectos agropecuarios.
