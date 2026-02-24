FENACERD califica de «inaceptable» nuevo apagón nacional; exige investigación profunda ante posibles intentos de sabotaje a la gestión gubernamental

SANTO DOMINGO, R.D. – La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), encabezada por su presidente, José Díaz, manifestó hoy su profunda consternación y rechazo ante el reciente apagón general que afectó a todo el territorio nacional, impactando de manera devastadora al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Valoración del impacto y pérdidas económicas

Para la FENACERD, la salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) representa un golpe directo al pulmón de la economía dominicana. El presidente del gremio, José Díaz, señaló que las interrupciones eléctricas no solo paralizan la productividad, sino que generan pérdidas millonarias en mercancías perecederas.

En pérdidas directas del sector Mipymes, se estima un valor de al menos RD$300 millones. Esta cifra incluye daños en productos perecederos (lácteos, carnes y embutidos) y la paralización de ventas en colmados y pequeños negocios que carecen de plantas eléctricas y RD$135 millones adicionales en combustible (gasoil y gasolina) para mantener operativos sus sistemas de respaldo durante un apagón de esta escala.

«Nuestros colmados, almacenes, carnicerías y pequeños centros de servicios son los más golpeados. El costo del combustible para plantas eléctricas y la pérdida de productos por la ruptura de la cadena de frío están empujando a muchos comerciantes al borde de la quiebra», afirmó Díaz.

Exigencia de investigación exhaustiva

Ante la recurrencia de estos eventos de magnitud nacional, la FENACERD hace un llamado enérgico a las autoridades de seguridad del Estado y a los organismos reguladores del sector eléctrico.

«Solicitamos una investigación a fondo y minuciosa de este apagón repetitivo. No podemos descartar ninguna hipótesis. Nos preocupa que estas fallas sistémicas puedan tener como trasfondo un interés de hacer daño a la gestión del presidente Luis Abinader y desestabilizar la paz social que tanto necesita el sector comercial para prosperar», enfatizó el dirigente empresarial.

El gremio considera que la frecuencia de estos incidentes técnicos debe ser analizada bajo una lupa de seguridad nacional, para determinar si existen manos externas o negligencias deliberadas que buscan empañar los avances económicos del país.

Llamado a la acción

FENACERD insta a las autoridades a:

Garantizar la estabilidad: Reforzar la vigilancia en las líneas de transmisión estratégicas y subestaciones. Transparencia: Publicar en el menor tiempo posible el informe técnico que explique el origen real del colapso del sistema. Protección al Productor: Establecer canales de apoyo para las Mipymes que han visto su capital de trabajo afectado por estas interrupciones.

Finalmente, José Díaz reiteró el compromiso de la FENACERD de seguir trabajando de la mano con las autoridades, pero exigiendo siempre un servicio eléctrico que esté a la altura del dinamismo y la inversión del empresariado dominicano.

