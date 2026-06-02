Fellito Suberví presenta en GSD proyecto Acueducto beneficia millones habitantes de Sánchez Ramírez y Santo Domingo

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano, a través del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, celebró este miércoles dos vistas públicas en la que presentó a los diferentes sectores del Gran Santo Domingo el proyecto Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y Trasvase hacia Santo Domingo, una iniciativa considerada histórica para garantizar el abastecimiento de agua potable a millones de habitantes de la capital y las provincias Sánchez Ramírez y Santo Domingo, mediante el aprovechamiento de las aguas provenientes de la presa de Hatillo.

Suberví explicó que dicho proyecto ha sido objeto de estudios, análisis y evaluaciones durante más de cinco décadas, período en el que se analizaron distintas alternativas para enfrentar de manera definitiva los desafíos del suministro de agua potable en la principal concentración urbana del país.

Dijo que la iniciativa surge como respuesta a la necesidad creciente agua potable de la referida provincia y al acelerado crecimiento poblacional del Gran Santo Domingo, cuya población se estima en unos cuatro millones de habitantes y continúa expandiéndose, incrementando la demanda de agua potable para consumo humano, actividades productivas y desarrollo urbano.

Fellito afirmó que, luego de rigurosos estudios técnicos y de factibilidad, se consensuó que la alternativa más viable para garantizar la seguridad hídrica del Distrito Nacional es la construcción del Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y trasvase hacia Santo Domingo, proyecto que permitirá transportar agua desde la presa de Hatillo hasta los sistemas de distribución del Gran Santo Domingo.

“La decisión de construir el Acueducto para Sánchez Ramírez y el Trasvase hacia Santo Domingo ya está tomada. Ahora corresponde dar el paso más importante: ejecutar una obra que transformará la calidad de vida de millones de dominicanos; y si todo avanza conforme a lo previsto, para esta misma fecha del próximo año estaremos iniciando la construcción de esta importante obra”, sostuvo el director de la CAASD.

El funcionario indicó que, en una primera etapa, la obra beneficiará directamente a los municipios de Sánchez Ramírez, y posteriormente a comunidades como Los Alcarrizos, Pedro Brand, Los Ríos, Pantoja, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, mientras que más adelante su impacto se extenderá al resto de la provincia Santo Domingo mediante la incorporación gradual de nuevas infraestructuras y sistemas complementarios.

“El objetivo es ofrecer una solución estructural y definitiva a uno de los principales retos que enfrenta la capital dominicana. Este proyecto representa salud, calidad de vida, desarrollo y seguridad hídrica para las generaciones presentes y futuras”, expresó Fellito Suberví Hernández, durante el acto de presentación que se desarrolló en un hotel del Malecón del Distrito Nacional.

El sistema contempla aproximadamente 70 kilómetros de conducción principal, una tubería de uno dos metros de diámetro y una capacidad de transporte de alrededor de cinco metros cúbicos por segundo, es decir 114 millones de galones diarios, lo que permitirá fortalecer significativamente la disponibilidad de agua potable para millones de ciudadanos.

Asimismo, el ejecutivo de la CAASD informó que la inversión estimada asciende a unos 750 millones de dólares, recursos que serán destinados a la construcción de la línea principal de conducción, estaciones de bombeo, obras complementarias y demás infraestructuras requeridas para garantizar la operación eficiente del sistema.

Agregó que, en la actualidad, equipos técnicos especializados continúan trabajando en los estudios definitivos y diseños correspondientes, como parte de la fase preparatoria del proyecto.

En ese sentido, con este proyecto el Gobierno reafirma su compromiso de desarrollar soluciones sostenibles que permitan garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la calidad de vida de la población y responder a las necesidades futuras del crecimiento urbano de la capital dominicana.

La primera vista pública de esta jornada se realizó en el municipio de Cotuí, donde participó más de un centenar de dirigentes comunitarios, políticos, y empresariales de esa provincia, así como en Don Juan, provincia Monte Plata.

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