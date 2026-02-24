Feller Rate y Pacific Credit Rating sostienen calificación A con perspectiva estable a La Nacional

Las agencias de calificación Feller Rate y Pacific Credit Rating (PCR) ratificaron la calificación “A” con perspectiva estable a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, sustentada en un sólido perfil de negocios, adecuada capacidad de generación, respaldo patrimonial y perfil de riesgos.

Feller Rate reafirmó la calificación del perfil de la empresa en ‘’A’’, la misma que le otorgó en julio de 2025. Por otro lado, la firma PCR, también mantuvo la valoración ‘’A’’, destacando el crecimiento sostenido de la cartera de créditos, principalmente en el segmento hipotecario, acompañado de niveles adecuados de morosidad y solvencia.

En su informe, Feller Rate resalta que, a noviembre de 2025, la cartera de crédito de La Nacional mantenía una participación predominante del segmento hipotecario, con un 60.9%, mientras que el componente comercial mostró un crecimiento progresivo, alcanzando un 25.6%, reflejando avances en la diversificación del portafolio. Asimismo, la entidad se posiciona como el tercer participante de su sector, con una cuota de mercado de 14.5% en el total de colocaciones, manteniendo una posición relevante en el financiamiento hipotecario.

De su lado, PCR resaltó que al analizar la composición de las colocaciones de la cartera por tipo de crédito en el periodo evaluado se percibe una mayor presencia de créditos comerciales (+46.43%), seguido de los créditos hipotecarios (+4.65%); mientras que las tarjetas de créditos mostraron una variación de (+45.99%).

Destaca también que al 30 de septiembre de 2025 los activos totalizaron RD$49,369.27 millones, mostrando un incremento de RD$6,634.32 millones ((+15.52%), respecto al periodo anterior (septiembre 2024: RDD$42,734.94 millones). De igual manera, resalta el fortaleciendo de la estructura patrimonial de la Asociación por la capitalización de resultados acumulados de ejercicios anteriores y resultados del ejercicio, alcanzando un índice de adecuación patrimonial o solvencia en 25.47%, ubicándose por encima del valor promedio de los últimos cinco años (20.66%).

Esta variación se debe a un incremento proporcionalmente mayor del patrimonio técnico de la entidad con relación al crecimiento mostrado por los activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio y de mercado.

Otros aspectos evaluados por ambas firmas de calificación fueron: los adecuados márgenes operacionales, la gestión integral de riesgos, con indicadores de calidad de cartera controlados, así como la reducción constante en el endeudamiento patrimonial.

