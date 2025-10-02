Félix Peguero: «Tenemos una estructura sólida»

GUERRA, Santo Domingo Este (Licey.com).- El “refuerzo” más reciente del departamento de operaciones de los Tigres del Licey –un hombre con casi 20 años como parte de un equipo de Grandes Ligas- ha quedado impactado en su primera experiencia en la pretemporada del combinado azul.

“A mí me ha impresionado la organización, la logística, el ambiente que hay aquí por esta química contagiosa. Mucho crédito al coaching staff, liderado por Gilbert Gómez y Héctor Borg. Hay un sentido de urgencia, una organización. Los peloteros se ven comprometidos y gracias a ellos que vienen con ese compromiso y que están marcando la pauta. Super contento de estar aquí con un equipo tan gran, tan glorioso como el Licey”, dijo Félix Peguero, asesor especial del VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

Mostró su complacencia con la presencia –desde el primer día de las prácticas- de varios jugadores veteranos que han servido como ejemplo para las nuevas generaciones con relación a su compromiso con el club.

“Esos muchachos con mucha experiencia no tenían necesidad de estar aquí desde el primer día. Eso manda un mensaje de lo comprometidos que están. Vienen aquí a buscar las repeticiones, a ponerse listos. Y ellos son los que están marcando la pauta y los que están enviando el mensaje a los muchachos jóvenes. Ver a Mel Rojas con la energía que tiene, César Valdez con todo lo que ha hecho en esta liga, Jorge López que tuvo una gran liga este año, ha sido All Star. De verdad es impresionante”, añadió.

Peguero tuvo un rol estelar en la contratación de Paolo Espino, un ganador de la Triple Corona del pitcheo en la Lidom, y quien era pretendido por varios equipos no solo de la Liga Dominicana si no de todo el caribe.

“Eso es parte de mi trabajo, ayudar a reclutar. Tenemos una buena amistad desde los Toros. En aquel tiempo, trabajando con mi papá en los Toros lo trajimos por primera vez. Hemos hecho una amistad, una relación que tiene muchos años de seguimiento y nos hemos mantenido en contacto. Contento de que pudimos tenerlo aquí y que lo pudimos reclutar. Paolo es una gran persona y creemos que le queda en el tanque. Hace solo dos años fue el Pitcher del Año en Lidom”, declaró Peguero, hijo de Pablo Peguero.

Tuvo palabras de elogio para el departamento de operaciones del Licey por el trabajo realizado en la conformación del cuerpo de lanzadores tanto para el presente como para los próximos años.

“Mucho crédito al departamento de operaciones porque hay un relevo. No es secreto que este equipo ha liderado el pitcheo en la liga en los últimos tres años. Y mucho crédito al coaching staff que ha sabido manejar a los pitchers. Pero también se han hecho buenos drafts y hay el relevo generacional que está aquí. Al acercarse la temporada, en numerosas conversaciones en el departamento de operaciones de béisbol evaluamos la fortaleza, quiénes van saliendo, quiénes pueden sustituir, cómo vamos a traer este veterano para que nos haga un trabajo parecido”, agregó el ejecutivo de los Tigres.

Peguero está en su año 19 con los Gigantes de San Francisco, de las Grandes Ligas, con los cuales ha ocupado diferentes posiciones, sobre todo con el reclutamiento de jugadores internacionales y ayudando a conquistar las series mundiales en 2010, 2012 y 2014.

“Agradezco a la gerencia, a Audo Vicente, a la directiva, a los Tigres del Licey por darme la oportunidad. Estuve dos años fuera y al venir aquí siento la pasión otra vez, siento la energía. Era algo que me hacía falta. Tenemos una sola meta que es construir el mejor equipo posible y ponerle las piezas a nuestro valioso coaching staff para asumir la victoria. Paso por paso, lo estamos preparando. El próximo paso es ganar juegos e ir a los playoffs”, dijo con entusiasmo.