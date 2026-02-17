- Publicidad -
Falleció el militante revolucionario Joaquín Aracena

PRIMICIAS DIGITAL17 de febrero de 2026
La mañana del 15 de febrero falleció Joaquín Aracena en la ciudad de Santo Domingo. Nacido el 9 de febrero de 1947, Aracena jugó un destacado rol en innumerables luchas obreras, campesinas y de defensa del ambiente en la República Dominicana, dejando su huella como luchador abnegado y consecuente, siempre del lado de los más humildes.

Desde la lucha campesina en San Juan en 1969 hasta la lucha en defensa de Loma Miranda, contra la megaminería de Barrick Gold, en defensa de los trabajadores de Pollo Cibao, contra la corrupción a través de la Marcha Verde, en la solidaridad con el pueblo palestino, así como en distintos proyectos de organización política socialista, Aracena estuvo en la primera línea de las luchas sociales.

Además jugó un rol dirigente en varias organizaciones de izquierda surgidas en las últimas cinco décadas, como el Núcleo de Avanzada de Acción Revolucionaria, el Movimiento por el Socialismo, el Partido de la Revolución Socialista, la Liga de los Trabajadores Socialistas y Militancia Revolucionaria Socialista.

Fue un convencido internacionalista que militó algunos años en México, promovió la solidaridad domínico-haitiana y aportó sus esfuerzos por la construcción de la Cuarta Internacional, el proyecto de organización socialista internacional inspirado en el legado del revolucionario ruso León Trotsky.

Familiares y camaradas lo despidieron en la funeraria Inavi y fue enterrado en el cementerio Cristo Redentor el lunes 16 de febrero.

