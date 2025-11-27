- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Expresa preocupación por aumento agresiones físicas en NYC contra personas mayores

PRIMICIAS DIGITAL27 de noviembre de 2025
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El asesor de seguros de salud (Medicaid y Medicare) en esta ciudad, Jaime Vargas, que ofrece servicios gratuitos a miles de envejecientes anualmente en el Alto Manhattan, expresa preocupación por el aumento de agresiones físicas y otros actos de violencia contra personas mayores.

El reconocido Brokerage hace un llamado urgente a las autoridades neoyorkinas para que refuercen la seguridad en las zonas más transitadas por envejecientes, especialmente en esta época del año, cuando muchos de ellos salen a las calles en busca de alimentos, medicinas y artículos para celebrar el «Día de Acción de Gracias y Navidad».

El líder comunitario precisa: «estos incidentes nos llenan de tristeza y nos deben hacer reflexionar como sociedad, porque nuestros envejecientes son el tesoro más valioso de nuestras comunidades; merecen respeto, protección y consideración».

Ellos han trabajado toda una vida para construir la ciudad que hoy disfrutamos; no podemos permitir que la violencia o la indiferencia les robe su tranquilidad», sostiene Vargas.

Enfatiza que los adultos mayores suelen ser más vulnerables física y emocionalmente y que los recientes casos de agresiones en la Gran Manzana deben prender las alarmas entre las autoridades». «Es lamentable ver cómo personas mayores son empujadas, golpeadas o asaltadas sin motivos», indica.

Vargas exhorta a los líderes electos, la Policía y a los ciudadanos que se unan en una campaña de solidaridad y vigilancia para protegerlos», asimismo a los familiares de los envejecientes que traten de acompañarlos en cada momento de sus salidas», agregó.

Ofrece sus servicios gratuitos a la comunidad en su oficina, con más de 40 años, ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en Washington Heights. Teléfono: (212) 923-4040

El NYPD exhorta a la comunidad a denunciar cualquier incidente de agresión o abuso contra envejecientes al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782, enviando información confidencial a  www.crimestoppers.nypdonline.org o en la red X a @NYPDTips.

Visited 5 times, 5 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL27 de noviembre de 2025
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

SOMOS y Goya Food obsequian miles de pavos en NYC para celebrar Día de Acción de Gracias

27 de noviembre de 2025

Alto Manhattan ha sido escenario de violencia en últimos días

27 de noviembre de 2025

Dominicanos en España valoran profesor Gatón abra jornada del II Congreso de Geohispanidad

27 de noviembre de 2025

En NYC los abusados sexualmente con décadas podrán presentar demandas

27 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!