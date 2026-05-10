Experto Juan González: “Estamos ante una situación sumamente compleja con la guerra de Medio Oriente y no se vislumbra una solución inmediata”

Resalta la reunión del gobierno con los distintos sectores

El politólogo y experto en relaciones internacionales, licenciado Juan González, advirtió que no se vislumbra por el momento una solución al conflicto en la guerra de Medio Oriente, realidad que impacta enormemente sobre los mercados mundiales que se refleja en República Dominicana.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que esta situación ha generado una volatilidad en el mercado petrolero.

“El mundo está sufriendo el impacto del aumento de los precios del petróleo y de otros combustibles porque al final cuando el petróleo aumenta de la manera que lo ha hecho…, cuando inició el conflicto estaban promediando unos 60 dólares y en estos 69 días de conflicto el promedio del barril de crudo está en torno a los 95 dólares”, enfatizó.

Manifestó que hay mucha incertidumbre sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Cita como ejemplo que República Dominicana en el presupuesto de este año 2026, aprobado bajo la ley 99-25, estableció subsidios consolidados en alrededor de 110 mil millones de pesos.

Sin embargo, el conflicto ya ha provocado que el gobierno haya destinado alrededor de 100 mil millones de pesos.

“De manera que el gobierno ha tenido que hacer erogaciones extraordinarias para poder enfrentar esta crisis y mantener la estabilidad de los precios y del país en sentido general”, subrayó.

El politólogo y catedrático define la situación como sumamente compleja y que no se vislumbra una solución inmediata al conflicto por tiene aspectos que hay que destacar.

Cita entre las causas la rivalidad entre las grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos, que se refleja en el conflicto.

También la rivalidad de las potencias regionales, como el caso de Irán versus Israel o Irán versus Arabia Saudita.

“Entonces, ese elemento hace que el conflicto sea complejo y difícil de llegar a un acuerdo”, recalca González.

Resalta la reunión del gobierno con los distintos sectores

El politólogo y experto en relaciones internacionales, licenciado Juan González, consideró que las reuniones del presidente Luis Abinader con los distintos sectores para consensuar medidas con el propósito de afrontar el impacto de la crisis de Medio Oriente es correcta.

Considera que se trata de una de las crisis más agudas en el ámbito energético que enfrenta el mundo tras la guerra del Yom Kippur.

“En el ámbito de las relaciones con Estados Unidos, bueno, el presidente, desde que llegó al poder el 16 de mayo de 2020, ha mantenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos y esto ha sido beneficioso para la República Dominicana en el sentido de que es un socio económico estructural”, adujo.

Recordó que en el 2025 a la República Dominicana ingresaron 23 mil 500 millones de dólares desde los Estados Unidos por concepto de remesas, de turismo, exportaciones e inversión extranjera.

Asimismo, dijo que de cada 100 dólares que ingresan al país, 50 llegan desde los Estados Unidos y el 84% de todo el petróleo y productos refinados que consume la República Dominicana llegan desde los Estados Unidos.

“Es decir, tenemos una dependencia económica estructural y también energética. Las relaciones que ha mantenido el presidente Abinader han sido estrechas, muy buenas, muy sólidas, y eso se ha manifestado a través de estos seis años de gobierno que tiene el mandatario”, apuntó.

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